新北商業技藝競賽勇奪31獎

三重商工在本屆競賽成績耀眼，包含平面設計、文書處理及會計資訊表現突出。



（記者王志誠攝）

新北市教育局昨（九）日表示，在一一四學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽中再度寫下亮眼成績，勇奪十座金手獎、二十一項優勝，共三十一項獎項，不僅較去年再增加六項，金手數與總獲獎數更是雙料全國第一，展現新北在技職教育領域的領航地位。競賽於十二月一日至四日在臺南高商舉行，共一百三十六校、五百十九名選手角逐平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫九大商業類職種。三重商工、新北高工、淡水商工、南山高中、智光商工、復興商工、樹人家商及穀保家商表現亮眼，在設計、資訊、數位內容與商務整合等ＡＩ時代關鍵跨域技能中脫穎而出。

教育局指出，新北自一○二年率先推動「金手培訓計畫」，透過三級培訓與六大技整領域培育，整合校園與產業資源，讓選手在扎實技術、創意與國際競爭力上都具備取勝的優勢。

三重商工在本屆競賽成績耀眼，包含平面設計、文書處理及會計資訊表現突出。獲得會計資訊金手獎二名的彭雅蓓表示，長期從基礎概念到乙級技能的高強度訓練，是一場與自己極限的較量。平面設計職種奪下金手第二名的智光商工黃敏芯也分享，備賽過程漫長且艱辛，感謝倪正平主任與金手培訓教師團隊的專業指導，更感謝家人與同學一路相伴，讓她得以堅持到底。