新北啟動建築工地防護專案 工務局長巡查確保安全





農曆春節將近，新北市政府啟動「建築工地安全防護稽查專案」，針對轄內26處建築工地展開稽查，發現施工圍籬未牢固、排水堵塞等缺失，均已當場要求改善完成；工務局長馮兆麟巡查4處工地，讓市民安心迎新年，並發放福袋慰勞堅守第一線辛勤付出的工程團隊。

馮兆麟分別至4處工地了解工地安全防護情形，包括新店區錦繡及碧瑤社區間擋土牆坍塌搶修工程，以及汐止老爺山莊長青路210巷因強降雨造成道路邊坡滑落的復建工程，目前正進行格梁護坡、岩栓固定、擋土牆與懸臂版施作及排水系統重建等作業。

汐止區秀峰高中新建校舍已順利完工，後續將進行舊校舍拆除及校園周邊人行道復舊工程；汐止區同興路穿越國道工程，其管冪作業亦持續推進中。馮兆麟強調，春節期間各施工單位務必落實安全防護與安全監測作業，並兼顧周邊環境及民眾安全，倘有影響公共安全、公共衛生等未妥善之處，也應即刻改善，讓市民愉快過好年。

工務局「建築工地安全防護稽查專案」，鎖定開挖中工地之安全防護措施及環境衛生，包括監測系統運作、施工架、施工圍籬牢固穩定，排水系統暢通等重點項目檢查，稽查中發現的違規情事，已要求立即改善完成。並呼籲春節假期如有民眾發現工地安全管理問題，可隨時撥打市府1999專線，市府團隊將立即處理，確保春節期間的安全。

