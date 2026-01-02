新北啟動技職社會責任永續計畫

新北市教育局攜手十所學校及十五個公民團體，啟動二０二六年「技‧續‧未來」技職社會責任永續計畫。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市教育局二日攜手十所學校及十五個公民團體，啟動二０二六年「技‧續‧未來」技職社會責任永續計畫，推動十四項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變，展現技職教育回應真實世界的行動力。

教育局長張明文表示，新北自二０二三年起率先全國將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」。二０二六年計畫串聯台灣地方創生基金會、墨設計、心輔犬、好好教團隊、宜鼎基金會等，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」，在行動中培養責任感與公民力。

二０二六年十四項行動提案由不同專業群科學生與團體共同發想，議題緊貼生活也回應時代趨勢，涵蓋永續設計、循環經濟、在地文化、永續飲食、ＡＩ社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。包括運用３Ｄ列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用ＡＩ工具促進家庭溝通與數位素養等推動校園理財教育與生活金融力、深化永續廚藝與在地飲食文化。