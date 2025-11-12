新北啟動未具教師證培力工作坊

面對全臺教師短缺挑戰，新北市教育局昨（十二）日表示，率全國之先，十一月起攜手國立臺灣師範大學教育學院，開設「新北市一一四學年度國民中小學未具教師證之代理代課教師教學專業培育工作坊」，系統化培育新世代教師。課程結合「有效溝通」、「教學專業」、「入班備觀議課」、「寒假回流」及「實戰課程」等五大模組，達成「無縫接軌、順利成師」的目標，為教育現場注入專業與熱忱的新能量。

教育局長張明文表示，培育優質教師，是教育永續的根本。新北市近年積極強化教師專業支持系統，此次攜手臺師大開設的課程以實務導向與ＡＩ科技應用為核心，透過情境模擬與專業授證機制，讓教師能即學即用。通過標準者除獲得修業證明，並可登錄教育局人力資源庫，成為未來甄選時的重要參考依據。不僅完善教師培力體系，更為新北教育儲備兼具專業力與行動力的教師生力軍，展現教育局在人才培育上的高度與決心。

福營國中楊尚青校長表示，課程讓教師學會以提問引導學生思考，並掌握班級經營關鍵策略。育林國中馮宜欣校長也分享，培訓最大的價值在於協助懷抱教育夢想的教師定位自我，「成為教育者的信念，是希望學生因我們而變得更好。」她強調，透過專業支持，讓有志教師能穩健前行，更有自信與溫度。