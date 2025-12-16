新北啟動街友低溫關懷 發禦寒物資

根據中央氣象署預報，受輻射冷卻影響，近日早晚溫差大，自17日起東北季風增強、北部水氣增加。為關懷新北市街友及獨居長者，新北市政府16日提前啟動低溫關懷行動，由社會局長李美珍率領社會局街友外展服務中心、消防局同仁及志工團隊，前往板橋區介壽公園及玫瑰公園，慰問露宿街友，並發放暖暖包與禦寒物資。

新北市街友外展服務中心自入冬以來，已持續深入轄區內各街友露宿地點關懷訪視，提供禦寒物資，並加強宣導避寒與安置機制。街友阿發分享，每周都有志工前來關心，平日也有外展中心社工與區公所人員定期訪視，還能使用洗澡車服務，讓他感受到滿滿的關懷與支持。

在獨居長者關懷方面，李美珍表示，市府已動員各區公所、里長及志工團隊，主動以電話或到宅方式關心長者近況，提供禦寒與保健資訊，並提醒使用保暖設備與熱水器時應注意電線安全及室內通風，避免一氧化碳中毒。如遇緊急狀況，長者可透過緊急救援系統通報中興保全或撥打119尋求協助。

李美珍也強調，低溫期間是街友、獨居長者及弱勢家庭最需要關懷的時刻，社會局提前部署，除發放禦寒物資外，也積極結合警察局及各場地管理單位，勸導個案接受安置服務；各區公所並透過電子看板、臉書等網路社群平台發布低溫關懷與防寒資訊。

社會局呼籲，如發現需要協助的街友，可撥打1999市民服務專線或（02）2956-0095通報新北市街友外展服務中心，將有專人即時提供協助。