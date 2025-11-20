新北啟動都更中繼宅安置計畫 116年全市可達約400戶

248251120a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為解決都更期間居民暫住問題，新北市政府推動「都更中繼住宅短期安置計畫」，首批位於新莊的兩處中繼宅共27戶已開放招租。昨日符合資格的8戶住戶完成點交，今（20）日起可陸續搬入，暫時解決海砂屋及危險建物住戶的居住困境。

新北市都市更新處表示，中繼宅主要提供都更案內65歲以上長者、55歲以上原住民長者、下肢障礙者、身心障礙者雙老家庭，以及海砂屋原住戶使用。目前新莊已完成公告的中榮街、中環基地外，三重、土城等基地也正在裝修中，分階段開放申請，預計至116年全市中繼宅總戶數可達約400戶。

廣告 廣告

248251120a08

都市更新處指出，中繼宅政策透過彈性運用市有房地與公益設施資源，提供短期安置，協助居民安心搬離危險住所，增加居民參與都更的意願，加速老舊建物改建。新莊區中榮街海砂屋更新案的更新會黃理事長也表示，招租公告後已協助住戶申請搬入，期望後續審議中的都更案能順利通過，早日完成重建。

此外，市府考量民眾需求多元，已於今年5月與新北市租賃住宅服務商業同業公會簽署MOU，媒合民間租屋資源，提供住戶更多彈性選擇。都市更新處強調，未來將持續滾動檢討申請資格與對象，擴大中繼宅服務範圍，確保都更期間民眾的居住安全與生活品質。

照片來源：新北市政府都更處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

許昭興揭電子菸成毒品載具 籲新北補足自治條例漏洞

陳乃瑜爭取3億改造二叭子植物園 農業局首筆2千萬預算明年啟動

【文章轉載請註明出處】