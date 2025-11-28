新北啟動「大教育無限計畫」 人才培育全面升級





新北市今（28）日正式啟動「新北大教育」無限計畫，首度以城市級行動號召全國89所大專校院與全市63所高中職齊聚，共同打造橫跨學制、領域與資源的「大教育生態系」。象徵新北以城市治理思維推動教育升級，帶領百校邁向「跨校共育、跨域共學、人才無限」的新里程碑。

教育局長張明文表示，在AI快速重塑學習的時代，教育不再被校牆或學制侷限，新北以「教育無限・共創未來」為主軸，全面串接大學端的AI、科技、永續與職涯探索資源，從國小一路延伸到大學，從實體到線上、從教師到學生，建構完整的未來人才培育鏈。並指讓孩子更早看見未來、讓老師更快接軌趨勢、讓大學更近距離連結高中端，就是新北推動大教育的核心價值。

合作將從「學校—教師—學生」三個面向全面升級，學校層面結合大學資源，讓高中職能走進多元場域擴展視野；教師層面強化跨校共學，透過教授協同指導、研究合作與研討會交流，打造更堅實的專業網絡；學生層面則由大學端提供預修課程、營隊、跨域講座、模擬面試與生涯諮詢，協助高中生提前掌握趨勢、建立自我優勢。

新北以城市力量推動「大教育計畫」讓大學與高中端緊密鏈結，具前瞻性與時代意義。元培醫事科技大學王綮慷校長表示，計畫讓大學能更早看見具潛力的高中人才，也能直接走進校園提供學習支持；三重商工李立泰校長則強調，大學教授的引入是引導學生找到職涯方向的關鍵助力。新北高工汪師弘主任也說，學生透過實驗室參訪與專題共創真正走進大學，能力與視野都明顯提升。樟樹國際實中林宜蓁同學分享，她透過營隊與預修課提前感受大學學習氛圍，「更快找到自己想走的路」。

此外，新北市首創「高中與大學共創學習媒合平台」，目前已與全國89所大學合作推出超過250門的免費跨域課程，橫跨18個學群，包括量子革命、生醫科技等熱門新興領域，未來將持續擴大與更多大學及產業合作。因應AI學習熱潮，更釋出超過2,000個AI免費名額，涵蓋AI設計、AI遊戲、AI智慧醫療等最新課程，並同步推出寒暑假營隊與全國高中教育博覽會，提供學生最完整的未來學習資源。

