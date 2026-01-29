新北啟動Doctor Car 醫師到場救命

為提升到院前整體救護品質，新北市消防局29日與亞東紀念醫院簽署「急診院前照護Doctor Car計畫」合作備忘錄，由消防局長陳崇岳與亞東醫院院長邱冠明共同簽署。「Doctor Car」是將急診醫療能量提前送到事故現場，實現「醫師走出醫院救人，不是等病人送進醫院」新模式，爭取黃金救命時刻。

亞東醫院急診醫學部主任范傑閔說明，目前緊急救護技術員（EMT）在法規上仍無法執行部分進階醫療處置，Doctor Car的角色就是在這個關鍵時刻補位，由醫師直接進場，執行EMT無法單獨完成的醫療評估與治療，提升院前照護的安全性與完整度。

廣告 廣告

消防局表示，當發生到院前心跳停止、重大外傷、特殊急症或具高度風險社會事件時，119勤務中心將同步派遣救護車及駐點在醫院的Doctor Car同步出勤，醫師可到現場即時評估病情，做出關鍵醫療決策，並提前通知醫院準備後續資源，讓患者在送醫前就能接受完整、專業的照護，縮短搶救時間。

陳崇岳指出，新北市將持續強化院前救護建設，包括專責救護隊、高階EMT培訓及救護車設備升級，透過醫師即時參與現場救護，增進院前醫療品質，展現消防與醫療體系共同守護市民生命的決心。

邱冠明表示，Doctor Car計畫先以試行方式推動，作為可持續、可擴充的院前醫療服務基礎，並在實務中持續突破創新。期待未來能突破地面交通限制，讓救護體系從平面走向立體，提升台灣醫療韌性，挽救更多生命。