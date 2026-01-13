新北喊7月全市開放！大重機可停路邊機車格 試辦數據曝光

針對新北市將在3月起於新莊等行政區分區逐步試辦大型重機停放路邊收費停車格，新北市議員陳世軒要求市府在試辦3個月後檢討成效，並依實際數據規劃增設機車格。（新北市議員陳世軒服務處提供／吳嘉億新北傳真）

針對新北市政府宣布將在3月起於新莊等行政區分區逐步試辦大型重機停放路邊收費停車格，而已開放的板橋及新店維持開放「所有路邊機車格」供大重機停放，預計7月完成全市開放試辦。新北市議員陳世軒今（13）日發表回應，指出市府終於要在全市試辦，在成功爭取後，下一步將要求市府應在試辦3個月後檢討成效，並在試辦後依實際數據規劃增設機車格，在大重機享有政策開放便利性之餘，也能確保一般機車族的停車權益。

陳世軒表示，自己去年5月爭取大型重機在新北市可停放路邊機車格後，市府8月起以新店跟板橋做半年的試辦計畫，也向交通局了解試辦狀況，得到數字為2個試辦點的機車格每日約7.2輛次大重機停放；而大重機停放在汽車格則減少4.5輛次、從試辦前83％停汽車格降到68％。

陳世軒進一步指出，從數據可見試辦後不只有效緩解汽車停車需求，也未衝擊到機車停車；然而，新北的機車停車格尚未能滿足廣大機車族停車需求，因此在爭取到全市開放重機停機車格後，也會要求政策上路後須依實際去做檢討，將建議交通局執行配套，要求在試辦三個月後評估停車移轉數據，並規劃增設機車格；強調會持續追蹤全市試辦成效，在平衡各方需求下更彈性運用停車空間，落實停車平權，而非擴大對立。

