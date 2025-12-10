新北喵星人強制植晶片時間倒數 明年元旦起最高罰1.5萬

248251210a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府動物保護防疫處宣布，家貓實施寵物登記的1年緩衝期即將結束。動保處鄭重提醒貓咪飼主，自明（115）年元旦起，若未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法處以新臺幣3000元至15000元罰鍰。動保處強調，飼主應把握這不到1個月的期限，盡速為愛貓辦理登記，並在完成醫療處置後，應立即核對寵物登記資訊的正確性，確保自身權益。

新北動保處藉由一起實際案例，突顯寵物登記的重要性。日前，汐止區廖姓飼主因一時疏忽，愛貓從家門溜出走失。飼主心急如焚四處尋找無果，所幸隔日有熱心民眾發現貓咪並向動保處通報。動保處人員接獲通報後，先將走失貓帶回新店動物之家安置，隨即透過晶片登記資料成功聯繫上飼主，進而協助飼主將愛貓順利接回家。

動保處說明，辦理寵物登記程序非常簡便。飼主只需備妥身分證明文件，攜帶愛貓前往任一寵物登記站，完成晶片植入及登記手續即可。飼主亦可利用手機或電腦，登入「寵物登記管理資訊網」的飼主專區，隨時確認寵物晶片號碼、絕育狀態等各項資料是否保持最新且正確。

動保處進一步指出，農業部已規定家貓必須自114年1月1日起強制進行寵物登記，而該規定的1年緩衝期將於今年底截止。貓咪完成晶片登記，除了有助於管理機制健全化外，更重要的是走失時能靠掃描晶片快速聯繫飼主，大幅提高尋獲的機會。這枚晶片如同貓咪的獨特身份證明，對於源頭管理和遏止惡意棄養行為，具有關鍵作用。

新北市動保處最後表示，執行「登記、絕育、防疫」是所有合格飼主的義務。動保處再次呼籲民眾，盡快完成所有家犬家貓的寵物登記，以免自 明年元旦起 遭受罰鍰。動保處特別提醒，除了民間登記站，動保處本部與轄內8間公立動物之家皆提供登記服務，讓民眾能就近申辦。動保處也會透過臉書專頁提供巡迴疫苗注射活動的資訊，協助飼主更輕鬆地同步完成晶片登記與疫苗接種。

