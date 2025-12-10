新北喵星人快報戶口 115年未登記最高可罰1萬5千元

▲寵物植入晶片完成寵物登記後，就不怕走失回不了家。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】你知道貓咪也要植入晶片辦理寵物登記嗎?距離115年不到1個月時間，新北市政府動物保護防疫處提醒貓咪飼主，家貓寵物登記1年的緩衝期即將屆滿，自115年1月1日起，未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新臺幣3,000元至15,000元罰鍰。動保處呼籲飼主把握最後期限，同時提醒民眾在完成各項醫療處置後，務必確認寵物登記資料正確，保障自身權益。

日前汐止區一名廖姓飼主開門時沒留意愛貓動向，機靈的貓咪趁機溜出家門。心急的飼主找遍附近都找不到。隔天仁愛路辦公室附近上班的民眾發現貓咪，動保處獲報派員到場，先將貓帶回新店動物之家安置。經由晶片登記資料通知領回。飼主接獲消息破涕為笑，立即趕去接愛貓回家。動保處肯定飼主有落實飼主責任提早辦理寵物登記，才能在第一時間找回愛貓。當下動保處人員也特別叮嚀，務必注意門窗防範脫逃，畢竟寵物獨自在外容易發生車禍或受傷，為了毛寶貝的安全，善盡飼主責任，以免發生無法挽回的遺憾。

廣告 廣告

動保處指出辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。動保處提醒，農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿。貓咪完成登記不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

新北市動保處表示，落實「登記、絕育、防疫」是每位合格飼主的基本責任，並呼籲民眾盡快完成家犬家貓的寵物登記，否則於115年1月1日起，將依《動物保護法》處以3,000至15,000元罰鍰。動保處提醒，除一般寵物登記站外，動保處本部及8間公立動物之家均提供登記服務，方便民眾就近申辦。此外，也會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息，更輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種，共同為毛寶貝打造更完善的保護網。