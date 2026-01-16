新北嘉寶國小以「幸福學習步道」 獲唯一新育幸福認證學校

在新北市推動「新育－幸福學校認證」計畫中，嘉寶國小以偏鄉小校之姿脫穎而出，成為本次參與學校中唯一的偏鄉學校。學校結合在地自然生態與創新課程設計，推動「幸福學習步道」教育計畫，成功將校園轉化為一條兼具學習深度與情感溫度的實體學習場域，展現偏鄉教育翻轉與永續發展的無限可能。

嘉寶國小校長邱文良表示，由臺北教育大學鄭崇趁教授指導，學校以「幸福學習步道」為核心，重新盤點校園空間與課程架構，將自然環境、藝術創作與雙語學習融為一體，讓學校原本在進行特色活動搭配鄭教授的師道、學道、人道還有理論的東西，轉型變成老師、小朋友都可以在原有的課程底下可以進行的教學，不僅做中學、學中做，又可以學到知識與素養。

邱文良校長說明，學校有四顆非常大棵的百年臺灣肖楠，因此將肖楠融入到新育學校步道，讓小朋友了解其知識理論，像低年級可以從畫畫，從觸覺、視覺肖楠的外貌，中年級從生長速度再融入在學校課程，高年級會進一步查看生長速度環境是否有發生一些變化。

嘉寶國小表示，「新育幸福學習步道」不僅是一項認證計畫，更是一條陪伴孩子成長的學習之路。透過結合SDGs永續發展目標，學校期望讓學生在認識家鄉、理解環境的同時，也培養解決問題與關懷世界的能力。未來，嘉寶國小將持續深化課程內涵，讓偏鄉小校成為新育幸福教育最真實、也最動人的示範。