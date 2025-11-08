新北噁父「偷拍女兒洗澡7年」！被逮還喊冤：想知道她在浴室做什麼

新北市一名男子竟長期偷拍親生女兒洗澡的畫面。示意圖／取自免費圖庫pixabay

新北市一名男子自2017年起就在家中浴室藏放手機，趁著長女、次女不注意期間，偷拍女兒們洗澡、如廁的猥褻影像，直到長子某天意外發現後，男子的惡行才隨之曝光，然而男子雖然供認犯行，卻辯稱「只是好奇女兒在浴室這麼久做什麼」。新北地方法院審理後，發現男子有家暴紀錄且未與女兒們達成和解，認定其行為造成女兒身心傷害，判其有期徒刑10年9月，全案可上訴。

根據判決書，新北市一名男子阿明（化名）竟在長女年僅14歲時，於新北市新莊區舊家的浴室裡預先藏放手機，趁長女在不知情之下偷拍對方洗澡。不僅如此，阿明在長女、次女都成年後，又於新北市泰山區新家多次將手機藏於浴室等場所，未經2人同意持續偷拍洗澡、如廁等性影像。

直到去（2024）年底，阿明的長子某次使用阿明的手機時，意外發現裡頭存有妹妹的性影像，才驚覺父親長期竊錄家人如廁、沐浴等私密畫面，嚇得趕緊告知妹妹們翻拍存證，最終將父親告上法院。不過，阿雖在庭審時供認所有犯行，卻以「是因甲長女洗澡時間太久，想要知道長女在浴室做什麼，所以才會偷拍長女洗澡」為由辯解。

新北地院審理此案期間，查出阿明過去有毆打配偶、子女的家暴紀錄，而且針對性影像偷拍一事未與女兒們和解，也無悔意或彌補錯誤行為。法院審酌阿明是2個女兒的父親，竟為滿足一己私欲，多次偷拍女兒們洗澡及如廁的影像，足使2名女兒內心留下難以抹滅的陰影，對身心健全、人格發展均已產生不良影響。

法院審酌阿明迄今未與女兒們達成和解、賠償與原諒，以及在清潔公司工作、每月薪資4萬7千元的經濟狀況等一切情狀，以違反本人意願之方法拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪、未經他人同意以電磁紀錄攝錄其性影像罪等罪行，合併執行有期徒刑10年9月。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



