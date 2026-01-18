新北噁男偷女鄰居「哈士奇玩偶」挖洞性侵 判拘役40日罰4萬

記者莊淇鈞／新北報導

新北市新莊區1名陳姓男子，去年（2025年）5月間見女鄰居將大型哈士奇玩偶放置於公寓頂樓，竟起了色心，先把哈士奇玩偶屁股下面挖洞，接著戴上保險套性侵，導致該玩偶破損，隨後再用女鄰居衣物洩慾並擦拭身體。女鄰居當晚發現後嚇得報警處理，新北地院審理後，依毀損他人物品罪判處陳男拘役40日，可易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

據判決書指出，去年5月22日傍晚6時許，家住新北市新莊區陳男發現女鄰居將大型哈士奇玩偶放在公寓頂樓，竟為逞一己私慾，當場將哈士奇玩偶屁股下方挖洞，然後戴上保險套性侵，導致玩偶破損無法使用，事後陳男又用女鄰居的衣物洩慾並擦拭身體，然後衣物隨意丟棄在地。

廣告 廣告

女鄰居當晚9時許前往頂樓查看，赫然發現哈士奇玩偶遭毀損，加上衣物上有污穢物，立即報警處理，檢警調查時，認為陳男並未將女鄰居的衣物及玩偶據為己有，且犯案時鄰居不在現場，因此無法認定猥褻或竊盜嫌疑，僅能以毀損財物罪起訴。

新北地方法院審理時，考量陳男與小花已達成調解，但至今尚未支付賠償金，加上其前科素行及犯罪動機等因素，最終依毀損他人物品罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

77歲翁服感冒藥「頭暈」開車失控！中和超商前猛撞柱車頭全毀驚險畫面曝

4歲男童蘭雅國小前頭撞機車突出物爆血縫針！家長怒控人行道安全誰負責

36歲男土城旅館暴走！入住正常秒變「瘋狂砸房魔」熱水壺高空襲車遭送辦

離奇！愛心男新北大橋下發餐赫見疑通緝犯白骨 身分待DNA比對

