新北嚴懲河川違法排放 最高罰300萬

新北環保局近日連續查獲五股坑溪及新店五重溪遭油漆廢水污染，業者及行為人均違反《水污染防治法》，最高可處新臺幣三百萬元罰鍰。

環局昨（十二）日指出，十日下午一時許接獲通報，五股坑溪水色異常，派員到場後循線查獲位於五股區御史路「丞策室內裝修企業社」，違法將清洗油漆器具之廢水排入溪中，導致溪水染綠。現場投放示蹤劑證實廢水確實流入坑溪，事證明確，要求立即停止排放並限期改善，依法告發最高可處三百萬元罰鍰。

另於十一日，環局接獲民眾舉報新店五重溪出現白色廢水，稽查員趕赴現場，雖廢水已消散，仍憑手電筒微光在水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現殘留乾涸白漆「以痕追人」。經調閱監視器及沿線路口監視器，鎖定污染地點並過濾往來車輛與人員，發現行為人於下午許趁無人時將白色漆料廢水倒入水溝，違法排放同樣依法告發，最高可處三百萬元罰鍰。