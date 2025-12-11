新北嚴查動物藥廠 守護動物用藥品質安全升級更好

（記者陳志仁／新北報導）為強化動物用藥品的製造品質與安全性，新北市政府動物保護防疫處與農業部、專業顧問團隊定期針對轄內動物用藥品製造廠進行實地查核，從原料進貨、製程控管、品質檢測到成品儲運皆嚴格把關，確保產品符合相關規範並能有效保障動物健康。

圖／動物用藥品販賣業者稽查。（新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市境內共有 5 家動物用藥品製造業者，生產品項包括抗生素、驅蟲藥及疫苗等，主要應用於各類經濟動物；動保處長楊淑方指出，若製程不良或品質不穩，不僅可能導致療效不彰或誘發抗藥性，更可能危及動物健康，甚至衍生公共衛生與食安風險。

廣告 廣告

動保處表示，為維持產品品質，中央與地方每 2 年會聯合稽查製造場所與設備，檢視製造程序、裝置、品質管制與相關紀錄，若查核後仍有重大缺失未改善，最重可勒令停工或廢止許可；目前新北市已有 1 家廠商自行停止製造，其餘業者均無重大缺失。

近期有新業者申請設立製造廠，為確認設施設備與作業流程符合法規，動保處會同動植物防疫檢疫署、動物用藥品檢定中心及專業顧問前往查驗，全面檢視設備配置是否完善、動線是否合理、品質控管與檢測流程是否落實，並針對需改善之處提出建議並限期改善；同時提供廠區優化方向，協助提升製藥品質。

動保處提醒，不論製造或輸入動物用藥品均須依法申請核可，未經許可的產品均屬偽藥或禁藥，依動物用藥品管理法，可處 1 年以上、7 年以下有期徒刑，並科新台幣 450 萬元以下罰金；畜禽養殖業者若使用動物用偽禁藥，將處 6 萬至 30 萬元罰鍰，1 年內再犯可提高至 50 萬至 250 萬元。

動保處呼籲，動物用藥品應向合法販售業者購買，屬處方藥者須經獸醫師開立處方箋方可購買與使用，切勿購買來源不明藥物，以免觸法或危害動物健康；新北市將持續配合中央政策與國際規範，加強稽查並輔導業者落實自主管理，從源頭提升動物用藥品質，為寵物與經濟動物打造更安全的用藥環境。

更多引新聞報導

家貓登記緩衝期將屆滿 新北動保處籲飼主盡速完成植晶片

熟齡毛寶貝翻轉命運！新北加碼福利助成功幸福出所

