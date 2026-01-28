新北嚴查垃圾分類 最高罰6000

為維護市容整潔與垃圾清運安全，新北環保局持續推動垃圾分類宣導，加強破袋稽查，若發現未落實分類將依法告發處分，最高可處新臺幣六千元罰鍰，呼籲市民丟棄垃圾前務必區分危險物品，守護第一線清潔隊員安全。

環保局指出，過去曾發生民眾誤將瓦斯噴罐混入垃圾包，垃圾車壓縮過程因摩擦產生火花爆炸，造成二名清潔隊員受傷。若未妥善分類誤將危險物品混入垃圾恐影響收運安全，危險物品禁丟垃圾車，如高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣等應交回販售業者逆向回收；噴霧瓶罐如芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等，回收時應遵循「完、包、警、收」四步驟確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收，須排空後交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，切勿直接丟入垃圾車。

稽查員執行破袋檢查，未分類將退運並開立勸導單；屢勸不聽或違規嚴重者，將依《廢棄物清理法》告發。環保局統計去（一一四）年度針對六十二條收運路線，執行一千一百包破袋稽查，未分類物品以紙類及廚餘為大宗。呼籲垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」三類，若不確定如何丟棄可至「回收物品易查通」（https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/cat-egory16）查詢。