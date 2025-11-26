新北嚴防地面師 地政局「跨域聯防」

地政詐騙案層出不窮，不肖地面師利用專業知識犯案，讓民眾不動產安全面臨極大風險。新北市地政局發起「跨域聯防」策略，攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者架構不動產安全防護網，發揮及時阻詐守護民眾財產，另全國首創獨居長者系統註記，加強詐騙預防管理。據統計，今年1至8月全市共阻卻1700餘件各式詐騙案，守護民眾財產（含不動產）達13億元。

新北市長侯友宜昨於市政會議指出，新北市共有近9000名獨居老人，其中4000多人名下持有不動產，地政局加強詐騙預防管理，適時啟動關懷機制，多面向並行防堵詐騙犯行，並藉由各式宣傳管道減少世代資訊落差，目的是希望長者的財產不要被詐騙集團騙走。

廣告 廣告

地政局長汪禮國表示，地籍異動即時通成為房產最強守門員，跨機關跨域聯防，打造阻詐新北隊。系統特色為登記案件在收件及異動完成時，以簡訊或電子郵件通知，所有權人第一時間掌握產權異動。近年申辦數至114年已累計近15萬件，占全國2成。

汪禮國指出，地政局發函全市1萬995個公寓大廈社區管委會電梯張貼公告宣導即時通，北北桃捷運站點候車螢幕皆可看見，全國1086部ATM據點強力放送。在跨域聯防方面，防詐超商上線，率先於北北基全家超商播放即時通服務，24小時全天候提醒。

不僅如此，地政局攜手警察局與新北、士林、台北地檢署建置即時聯繫群，共組跨機關阻詐團隊。並率全國之先，與不動產業者合作，不動產登記簽約時填寫即時通申請書併案申辦。

為防止長者遭詐及減少世代資訊落差，汪禮國說，地政局全國首創獨居長者系統註記，主動關懷提問全市獨居長者，當辦理移轉或設定抵押權時，不讓獨居成為詐騙集團獵物。關懷提問共計5900件，成功阻卻14件不動產詐騙案，挽回近8000萬元財產。

地政局補充，除透過市府各單位強力宣導地籍異動即時通外，另在醫院候診區不停播放，也向參加長青學苑長者宣導，全面阻詐。