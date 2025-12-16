新北四所非營利幼兒園同步開幕 新增三十二班托育量能

新北推動公共化幼托始終以孩子的需求為核心

今（16）日舉辦「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」

未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質_0.jpg

新月非營利幼兒園-戶外體能運動區

新北已新增 275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一

板橋永翠非營利幼兒園-永翠閱讀樹

侯友宜市長表示，新北再添4所非營利幼兒園！公共化幼兒園8年增300 班 打造友善育兒城市

新北捷運員工子女幼兒園

新店民安非營利幼兒園-閱讀品格樹

新北市教育局今天（16日）舉辦「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒。其中，新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。市長侯友宜表示，新北推動公共化幼托始終以孩子的需求為核心，未來將持續以「優質、平價、就近」方向強化服務，讓家長在育兒路上得到更多支持。

侯友宜市長表示，新北市致力讓每位孩子都能在安全、充滿幸福感的環境中成長。自108學年度起，新北已新增 275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托 5,508名幼兒，新增3,686個托育名額，有效緩解家長的托育需求。

啟用典禮由新月幼兒園幼生以「歡樂音樂派對」演出揭開序幕，並播放四園介紹影片，呈現各園在課程設計、場域規劃與教育理念的亮點。並邀請教育部代表與地方民意代表共同見證新北公共化幼兒園的發展成果。