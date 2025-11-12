新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪
國民黨立委吳宗憲昨（12）日除了關心鳳凰颱風造成宜蘭災情，另向司法院提交書面質詢，針對新北校園歌喉案少年犯殺人前科「3年歸零」爭議，痛批架空法律對重大惡行的責任要求。
吳宗憲臉書12日發文：「【血淋淋的質問：少年殺人前科憑什麼和竊盜前案，都『3年歸零』，正義在哪？】今天一早，立刻趕往宜蘭幾個災損較嚴重的地點勘災，面對入秋以來最強降雨，望著多處積水、土石流、坍方，心裡滿是擔憂：宜蘭鄉親大家都要平安。面對天災，我們必須盡全力做好預防與重建。奔波勘災同時，我也向司法院提交書面質詢—針對今天審查『少年前案（前科）塗銷制度』。新北校園割喉案後，引發各界討論：如何讓孩子有翻身的機會，同時讓社會感到安全？」
吳宗憲表示：「我的立場很簡單：兩條路，兩把尺，一把保護、一把究責。1、少年保護事件：重教育與矯治，應加速去標籤，早日塗銷前案紀錄，利於賦歸。2、少年刑事案件：針對惡性重大、難以矯治案件，塗銷標準應更嚴謹，這不是嚴苛，而是『兼顧』刑罰正義與社會防衛。然而，司法院草案（第83條之1），卻擬將兩者本質不同的塗銷，採單一標準。這是在告訴社會：一個『殺人』前科和另一個『竊盜』前案，都是『3年』就能抹除記錄！這不是保護少年？而是實質上架空了法律對『重大惡行』的責任要求！極可能成為社會安全防衛網的破口。」
吳宗憲指出：「書面質詢三大核心要求（一個月內研議回復）：1、單一標準的立法理由疑義：為何一體採『3年』？如何同時適用於以保護優先為核心的少年保護事件，以及需兼顧刑罰正義與社會防衛的少年刑事案件，而不致價值衝突、適用混亂？2、重大惡行的塗銷門檻不宜僵化：對於逆送檢察官起訴、徒刑確定的重大惡行少年，是否採更嚴格、更長觀察期或附加條件？以兼顧『健全自我成長保障』及刑罰正義。保障少年復歸，絕不等於放任其再次踐踏法律底線！若否，請具體說明理由。3、回應治安需求：警政署報告亦指出加嚴塗銷門檻可提高犯罪成本、阻卻幫派吸收，請問司法院如何將社會防衛及治安需求，反映在『少年刑案』的塗銷標準上？」
吳宗憲稱：「現今少年車手暴增，沒有一個孩子是局外人。我們不能放任下一代以金錢為至高價值觀，讓他們深陷犯罪網絡，給他們足夠的教育、心理輔導。而針對觸犯重大惡行的錯誤，也必須讓他們明白法律的責任與底線。法治的權威，來自於對責任的堅守。我要求將對重大惡行的責任要求，寫進法律的靈魂裡！災情與孩子，我兩頭都掛心；願每個人都平安，也願每個走偏的孩子，都有重來的路。」
