新北國三生割頸案二審判決 改判乾妹11年、乾哥12年

新北國三生割頸案震驚社會，新北地院一審依殺人罪，各判行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹9年及8年，死者家屬無法接受，提出上訴，今(23)日二審判決出爐，高院宣判改判乾妹11年、乾哥12年。

案發於2023年12月25日中午12時，楊姓死者就讀新北市某國中，當時因驅趕來班上找人的林女，使其心生不滿，找來郭姓乾哥幫出頭理論，結果雙方從單純的口角衝突演變成行兇事件。郭姓乾哥拿出預藏的彈簧刀朝楊姓死者頸部等處猛刺多刀，而楊姓死者搶救後宣告不治，令家屬悲慟不已。

新北地院去年9月審理此案，由於林女和郭姓乾哥犯殺人重罪，因此不是由少年法庭審理，而開庭時郭姓乾哥僅承認部分犯罪行為，林女則完全不認罪，法官雖認定2人涉犯殺人罪，但認為適用未成年人減刑要件，且有覺察反省，一審判郭姓乾哥9年、林女8年。

對此，死者家屬痛批判決太輕，提出上訴。去(2024)年全案上訴高院，經1年多審理，二審改判乾妹11年，乾哥12年。之外，死者家屬也對郭姓乾哥及林女提民事訴訟，求償共2177萬餘元，但2人家屬主張金額過高，一審判賠938萬餘元。全案上訴高院審理。

