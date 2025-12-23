新北國三生割頸案二審宣判乾哥12年、乾妹11年 死者父淚訴：判太輕

社會中心/綜合報導

新北割頸案二審宣判，死者父親無法接受判決太輕(資料照/記者莊淇鈞攝影)

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，新北地院去年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬覺得太輕提上訴，今天高院宣判，改判乾妹11年，乾哥12年，雖然有加重刑期，但對此死者家屬仍然不能接受，爸爸難過落淚，覺得判太輕。

回顧整起案件，2023年12月25日中午12時許，就讀新北市某國中的林姓「乾妹」因跑到隔壁班找人，遭到1名楊姓男同學驅趕，心生不滿找來郭姓「乾哥」向這名楊同學理論。兩人過程中一言不合爆發口角，乾哥便拿出預藏好的彈簧刀，對準楊同學的頸部以及胸口猛刺數刀，導致楊同學因大量失血倒地，經葉克膜及後後一度恢復呼吸心跳，但最後仍舊宣告不治。涉案的郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」被新北地檢署依殺人罪起訴。

由於郭、林2人犯下的是殺人重罪，全案由新北地院而非少年法庭審理，法官認為2人適用未成年人減刑要件，且已漸能覺察反省自身過錯及不當言行，依殺人罪判郭男9年、林女8年。

民事部分，死者楊姓男學生的家屬提告求償2177萬元，新北地院審理後，認為郭男、林女2人犯行明確，而郭男僅承認部分犯罪行為，林女更是完全不認罪，另一方面，林女的父母親雖辯稱對女兒已善盡教養之責，但法官查出，學校老師告知林女在校抽菸、蹺課、不穿制服，林女父母卻束手無策，認為2人也要負賠償責任，判決郭男、林女及其父母須連帶賠償死者楊男的父母，扶養費分別為203萬餘元、234萬餘元，精神慰撫金各250萬元，合計938萬餘元，全案還可上訴。

