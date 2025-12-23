新北國三生割頸案二審宣判乾哥12年、乾妹11年 死者父淚訴：判太輕
社會中心/綜合報導
2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，新北地院去年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬覺得太輕提上訴，今天高院宣判，改判乾妹11年，乾哥12年，雖然有加重刑期，但對此死者家屬仍然不能接受，爸爸難過落淚，覺得判太輕。
回顧整起案件，2023年12月25日中午12時許，就讀新北市某國中的林姓「乾妹」因跑到隔壁班找人，遭到1名楊姓男同學驅趕，心生不滿找來郭姓「乾哥」向這名楊同學理論。兩人過程中一言不合爆發口角，乾哥便拿出預藏好的彈簧刀，對準楊同學的頸部以及胸口猛刺數刀，導致楊同學因大量失血倒地，經葉克膜及後後一度恢復呼吸心跳，但最後仍舊宣告不治。涉案的郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」被新北地檢署依殺人罪起訴。
由於郭、林2人犯下的是殺人重罪，全案由新北地院而非少年法庭審理，法官認為2人適用未成年人減刑要件，且已漸能覺察反省自身過錯及不當言行，依殺人罪判郭男9年、林女8年。
民事部分，死者楊姓男學生的家屬提告求償2177萬元，新北地院審理後，認為郭男、林女2人犯行明確，而郭男僅承認部分犯罪行為，林女更是完全不認罪，另一方面，林女的父母親雖辯稱對女兒已善盡教養之責，但法官查出，學校老師告知林女在校抽菸、蹺課、不穿制服，林女父母卻束手無策，認為2人也要負賠償責任，判決郭男、林女及其父母須連帶賠償死者楊男的父母，扶養費分別為203萬餘元、234萬餘元，精神慰撫金各250萬元，合計938萬餘元，全案還可上訴。
更多三立新聞網報導
涉「收賄1480萬」護航綠能廠商！雲林議長黃凱被判刑4年10月
張文殺人案補償出爐 余家昶等3位受害亡者「遺屬可領180萬」
入祀忠烈祠有望！余家昶以命擋刀阻止北車屠殺 桃市府：全力爭取
還沒結束！從鄭捷到張文 他借鏡「秋葉原案」示警：下一個還會出現
其他人也在看
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 21
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 23
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 46
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 89
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 226
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 30
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 8
北捷血案英雄有望進「忠烈祠」 八旬母淚流滿面：為兒子感到驕傲
民視新聞／温芸萱、謝宛錚、張智傑報導北捷台北車站、中山站日前發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀傷人，釀4死11傷。首名罹難者為57歲金融業人士余家昶，當時他在北車挺身而出，阻擋嫌犯行兇計畫，意外打亂其欲於站內丟擲燃燒彈、進行大規模砍殺的行動，卻被刀械重傷不幸身亡。余母表示，兒子孝順正直，對其救人行為深感驕傲，並盼能入祀忠烈祠。桃園市府民政局也指出，將在尊重家屬意願及法規下，協助爭取。民視 ・ 20 小時前 ・ 13
余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
新北也出現張文模仿犯？19歲男噴「中山砍人不揪」遭送辦
27歲男子張文犯下恐怖攻擊事件釀成重大死傷，事件造成不少「餘波」盪漾，高雄一位轉貼「幹大事」貼文的男子落網，新莊也有位男大生在IG貼「中山砍人不揪」訊息，被通知到案並送辦，他也上網道歉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀
張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
女山友獨攀火炎山墜崖 空拍尋獲倒臥陡峭山谷
苗栗縣 / 綜合報導 一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進入苗栗知名景點火炎山登山步道後就此失聯。警消獲報後展開大規模搜尋，地方搜救協會也利用空拍機協尋，發現曾姓女子困在陡峭的二段式山谷中，確認她是因為墜崖受困，但由於地勢陡峭險峻，搜救隊員不敢大意，利用架梯及繩索垂降，在昨(20)日深夜10點多成功接觸失聯女子，但人已經不幸死亡，後續將牠搬運下山後交由警方及家屬處理。深夜搜救隊員聚集在山腳下，整理好裝備著裝完成，挺進山區內救援。搜救隊員說：「慢慢走，可以走了，彼此速度對稱。」救援地點，位在苗栗知名景點火炎山，警消獲報，一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進到火炎山登山步道後就此失聯，由外籍看護通報失聯消息，警消展開大規模搜尋，當地救援協會也出動空拍機。搜救隊員說：「剛剛是看到這邊，有黑色的點。」來回尋找後終於在步道附近，一處極度隱蔽深達二段式的斷崖山谷中，發現失聯的曾姓女子身影，確定她墜崖受困，掌握到受困點之後，搜救隊員嘗試從山谷下方挺進，但因為地形極度險峻，加上絕壁斷崖阻擋搜救路線，讓救援難度增加許多，由於懸崖峭壁空勤直升機不易到達，現場地形惡劣風險高，但消防局特種搜救隊沒有放棄。漏夜進行搜救，直到深夜隊員們再次集結出動，這次利用架梯以及繩索垂降，跨越陡峭山壁，在晚間10點多成功接觸到受困的曾姓女子，但她已經明顯死亡，後續利用擔架將人運送下山，交由警方以及家屬處理，但詳細墜崖原因仍待警消持續釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
張文犯罪前「消費全現金、不用手機」 墜樓前1舉動警曝用意
社會中心／徐詩詠報導北市19日發生隨機攻擊殺人案，犯嫌張文在台北車站、中山站周遭施放煙霧彈後，便持刀隨機砍人，釀3名無辜民眾死亡。在警方圍捕下，張文最終疑似畏罪墜樓身亡，不過，在社群上流傳張文墜地處，原本堆有大量紙箱，但突然被人清走，不少網友猜測應該是預計的逃亡路線。對此，警方指出張文在墜樓前曾做1舉動，不具有逃生意圖。民視 ・ 1 天前 ・ 2
「從縱火到砍人」張文3小時連續犯案 吳靜怡轟：蔣萬安別只會怪警察
即時中心／温芸萱報導北捷台北車站、中山商圈日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件，釀成4死11傷，引發社會對治安的不安。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日在臉書痛批，嫌犯從下午縱火到晚間隨機砍人，長達三小時、同一人、相近場域連續犯案，台北市治安與維安系統卻全面失靈。她直指這是城市治理的重大疏漏，呼籲蔣萬安市府不要只怪警察，應正視風險控管、通報與跨局處整合失靈的問題。民視 ・ 1 天前 ・ 13