新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意

2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審高院昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑。 圖：翻攝自GOOGLEMAP

[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」

死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。

由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。

陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎？」她不禁質疑，「一個判11年一個12年，出來還沒30，他們真的會悔改嗎？還是從阿四變老大？」感嘆進去幾年也是越關越大尾，根本職業訓練。

陳宇安也提到法庭外的實際狀況，「去板橋簡易庭、新店簡易庭看，一群一群勾肩搭背嘻皮笑臉的阿志頭，走法院跟走廚房一樣，開完庭在法院門口抽煙，然後被老大載走你覺得他有在懺悔有在反省嗎？信他們有在反省不如信你是秦始皇」。

陳宇安坦言，最近手上幾件少事法案件，自己都是被害人一方的律師，法律對加害者的保護跟包容常常讓她有一種「到底現在犯錯的是誰阿？」的感覺；加害人的筆錄、紀錄都因為少事法規定不能看，但被害人的部份，他們卻都可以閱卷，尤其看到被告少年還能笑咪咪的開庭，然後自己的當事人身心受創在家裡哭看心理諮商。

