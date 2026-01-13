新北國中割頸案高檢署提上訴 律師怒轟「乾兄妹」手段兇殘：下地獄都太輕

​新北市國中少年遭割頸案，台灣高等法院去年12月二審改判少年12年、少女11年徒刑，引起被害家屬不滿情緒。台灣高等檢察署也於12日表示，法院量刑過輕，認為刑度不足以收矯治之效，已依法提起上訴。對此，律師李怡貞也發文痛批「就算下地獄都太輕」。​

割頸案發生於2023年12月25日中午，新北市某國中校內，當時就讀國三的15歲楊姓男學生，要求前來找朋友的別班林姓女學生離開教室，避免影響同學午休。林女因此感到受委屈，隨後向同為15歲的郭姓「乾哥」訴苦。郭男為替林女出氣，竟取出事先藏匿的彈簧刀，朝楊男頸部割刺並連續猛刺10刀，造成楊男大量失血倒地，經送醫搶救34小時後仍宣告不治。案情曝光後引發社譁然，一審法院認定郭姓少年犯行重大，判處9年有期徒刑，林姓少女則判8年徒刑。

案件上訴後，2025年12月23日，高等法院二審改判郭姓少年12年、林姓乾妹11年有期徒刑。死者楊生家屬聽聞判決後，相當失望，崩潰悲吼「給他們機會，誰給我們機會！」表明無法接受，並哭著走出法庭，怒斥乾兄妹犯後仍大搖大擺進入法庭，經要求才道歉，直呼「這就是加害人的態度！」事後也向高檢署請求上訴。

高檢署檢察官依據卷證，認為2名被告手段凶殘、犯行嚴重，犯後無悔意，認為高院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，以高院判決違背法令，昨日向最高法院提起上訴。

對此，律師李怡貞直言，乾哥、乾妹手段如此兇殘，犯後態度如此囂張，就算下地獄都太輕，有些時候他們真的不只是個孩子。​

