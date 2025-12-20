新北國中小候用校長甄選筆試 登場

新北市一一五年度國民中小學候用校長甄選第一階段筆試，昨（二十）日於板橋國中舉行。吸引國中及國小教育人員踴躍報名，經市級資格審核後共有一百六十人符合應試資格，到考率約百分之九十五，展現教育人員投入學校領導職務的熱情與決心。第二階段口試預定於一一五年一月十日辦理，一月十四日公告錄取名單，錄取通過者後續進行儲訓，並進入第三階段教育局實習，培養數位時代校長所需的領導能力。

教育局表示，第一階段甄選成績採「積分成績」與「筆試成績」合併計算，積分占百分之三十、筆試占百分之七十。國中教師組擇優錄取二十四名、國小教師組錄取三十四名進入第二階段口試。

此次筆試聚焦教育專業素養與學校領導知能，題型涵蓋重要教育議題，申論題以「學校經營與管理」及「課程與教學領導」兩大向度命題；前者著重校長引導教師投入行政、提升團隊運作效能與系統推動校務研究，後者則要求考生分析公開授課的實務成效與挑戰，並提出協助教師班級經營、落實學習領導的具體作法。

教育局長張明文表示，新北持續精進候用校長甄選制度，透過分階段、多面向評量，深入掌握考生在人格特質、政策規劃、抗壓性，以及行政領導與溝通協調等實務表現。近五年候用校長甄選報名人數均突破百人，教育局透過嚴謹甄選流程、儲訓課程與實習制度，在完整歷程中觀察候用校長的領導風格與專業成長，並結合數據分析與ＡＩ應用，協助校務判斷與決策，作為後續校長遴選的重要參考，確保學校領導人才的專業與穩定。