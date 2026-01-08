新北國中小營養午餐也免費？ 侯友宜：視財政調整「老幼都要顧」

新北市是否跟進公立國中小營養午餐免費政策，新北市長侯友宜8日受訪指出，今年預算已審議通過，明年會視財政狀況再做調整。（高鈞麟攝）

台中市8日跟進台北市、基隆市公立國中小營養午餐全面免費政策，新北市是否跟進？市長侯友宜8日受訪指出，夠多做絕對是好事，只要在財政資源可以負擔，都會全力照顧孩子們。今年的預算已審議通過，明年會視財政狀況再做調整。

侯友宜表示，營養午餐免費政策討論多年，已有不少縣市在做，新北市在六都裡人均預算最少，而且要照顧的孩子的人數也是最多，並投入全國最多的教育資源，照顧孩子們能夠多做絕對是好事。特別是在財政分配過程中，既要照顧年幼的，也要照顧高齡者，這才是施政的正確方向。

侯友宜說，如果新北市實行營養午餐免費政策，預計要投入46億，同樣是全國最高；今年的預算已通過，至於是否會在明年編列，將盤整財政狀況，做好事實的調整，讓政策方向能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。

侯友宜強調，由於《財政收支劃分法》大部分已經過了，還有少部分仍在討論中，不過每個縣市財政資源不盡然一樣，涉及到全國一致性是否應共同面對，中央其實可以考量與地方討論外，也可在一致照顧更多的孩子、更多的長輩。

