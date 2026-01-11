新北國中技藝競賽 3月聚焦AI

新北市114學年度國中技藝教育競賽將於3月2日至8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台」為核心，共規畫13大職群、36項競賽主題，將吸引超過1500名九年級學生同場較勁。

教育局指出，新北市每年投入約7000萬元，推動國中技藝教育普及與升級，補助全市80所國中開設600餘班技藝教育課程，培育超過1萬1000人次參與職業試探；同時提供專屬競賽舞台，讓學生以實作檢驗學習、以挑戰項目對接產業脈動，讓探索不只停在「喜歡」，更能走向「做得到」。

廣告 廣告

面對AI與電動運具快速成長趨勢，今年競賽新北市率先把「未來題目」帶進學習現場，首創融入新興科技元素的技藝課程與競賽設計，聚焦電動機車與AI數位圖文創作等新興應用，結合實作導向的技能競技，引導學生從零組件、安全維護到創作發想、作品產出，認識智慧交通、綠色能源與AI基礎應用。

新北高工主任邱傳福表示，把電動化趨勢融入國中技藝課程，並納入電動機車競賽，引導學生動手理解三電系統與關鍵零組件運作，建立安全維護觀念，回應能源轉型的人才需求。

樟樹國際實中主任林莉軒分享，因應AI應用普及，規畫全國唯一「AI數位圖文創作競賽」，引導學生在合理、合法的前提下使用AI工具，並結合ChatGPT、Gemini、Illustrator與Photoshop等創作流程，從構想到設計完整實作，讓AI成為表達與解題能力的一部分。

教育局說，新北市同步推動國小適性挑戰賽與寒假育樂營，讓孩子在國小階段就能透過體驗與任務闖關接觸職群概念、培養動手做精神，讓職涯探索及早開始。