新北國中技藝競賽3月登場 首推AI創作、電動機車成亮點

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對產業快速轉型與升學多元化，新北市持續深化技藝教育，為學生打造更多元的探索舞台。新北市114學年度國中技藝教育競賽將於今年3月2日至8日登場，首度將電動機車與AI創作等新興科技納入競賽內容，教育局期盼透過實作導向的競技與體驗，讓學生提早接軌產業趨勢，找到適合自己的學習與發展方向。

教育局說明，競賽以「讓每個孩子都有專屬舞台」為核心，規劃13大職群、36項競賽主題，預計吸引逾1500名九年級學生同場競技；同時向下扎根，另辦理4項國小適性挑戰賽，涵蓋建築、程式、餐飲及機器人等領域，讓超過200名國小學童透過任務體驗提早探索興趣。

教育局指出，新北市每年投入約7000萬元推動國中技藝教育，補助80所國中開設600餘班課程，累計逾1萬1千人次參與職業試探。透過競賽檢驗學習成果，學生不僅累積實作能力，表現優異者也可在專業群科特色招生、技優甄審及實用技能學程等升學管道中取得優勢。

教育局表示，因應AI與電動運具發展趨勢，今年競賽首度導入電動機車及AI數位圖文創作等新興題目，結合實作競技，讓學生從零組件、安全維護到創作輸出，認識智慧交通、綠能與AI基礎應用。教育局也同步推動國小適性挑戰賽與寒假營隊，讓職涯探索從小扎根，協助孩子提早找到方向。相關報名資訊與簡章請至新北技職教育資源網查詢。

