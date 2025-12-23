新北國中生割喉案最新！乾哥二審遭判12年、乾妹11年

2023年12月發生的新北某國中生慘遭郭姓男同學割喉命案，嫌犯與教唆傷人的林姓女學生是乾兄妹，都未成年，2人一審各遭判9年跟8年，全案今天（23日）二審宣判，郭嫌遭判12年、林嫌遭判11年。

「被害人行動聯盟」之前在新北地院門口抗議的畫面。（圖／資料畫面，中天新聞）

回顧整起案件，該年12月25日，郭嫌因為林姓乾妹跟死者楊姓同學口角，被乾妹教唆拿彈簧刀對楊男割喉，導致對方重傷不治，郭嫌跟林嫌一審都被涉犯殺人罪判刑，2人透過律師提上訴，堅稱「沒有殺害對方意圖」。

身亡國中生的告別式當時在板橋殯儀館舉行。（圖／資料畫面，中天新聞）

狡辯之詞被死者家屬痛批「毫無悔意，期盼法官能重判無期徒刑，為兒子討回公道」，全案今天在高等法院做二審宣判，成為社會關注焦點，郭嫌被判12年，林嫌被判11年，楊姓死者家屬仍然不能接受，楊爸爸掉淚覺得「判太輕」，目前暫時未決定是否提上訴。

全案的民事部分，楊姓死者的家屬求償2177萬元，新北地院法官，認為2名被告「犯行明確，但是郭男僅承認部分犯罪行為，林女則是不認罪」，「林女的父母辯稱對女兒已善盡教養之責，但學校老師曾告知林女在校抽菸、蹺課、不穿制服，林女父母卻束手無策，2人應也需負起賠償責任」最後判決2名嫌犯及他們的父母，須連帶賠償楊姓死者的父母扶養費，203萬餘元跟234萬餘元，加上精神慰撫金各250萬元合計938萬餘元，全案仍可再上訴。

