新北國中生割喉案 二審加重判「乾哥12年、乾妹11年」…受害家屬淚吼判太輕

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

2023年新北市一名楊姓國中生在校內衝突中，遭割頸身亡。涉案的郭姓少年與林姓少女一審時分別遭判處9年與8年徒刑，上訴後二審判決今（23）日出爐，分別被加重刑期，判郭男12年、林女11年。楊生父母不滿判決結果，在法庭上情緒失控，請求高院重判30年以上徒刑。

2023年新北市一名楊姓國中生在校內衝突中，遭割頸身亡。（圖／翻攝畫面）

2023年12月25日，當時國三的林姓少女在班上用力甩門，遭身為風紀股長的楊生出面制止，林女找上「乾哥」郭姓少年幫忙出氣，且在郭生行兇時還說出「給他死」等語，郭男毆打楊生頭部，並持彈簧刀刺向楊生頭左頸、胸背等7處，導致楊生隔日宣告不治。

廣告 廣告

新北地院少年法庭認為，郭男、林女2人因錯誤暴力觀念於校園殺害同學，嚴重危害校園安全，檢方與家屬均請求從重量判。合議庭考量2人未滿18歲，犯後於少年觀護所多次諮商後，漸能覺察並反省過錯，認為2人須施以長期機構矯正，導正偏差觀念與行為，依殺人罪判郭男9年、林女8年徒刑。

全案上訴高等法院，為不公開審理，二審宣判郭男12年、林女11年徒刑。楊生父親表示，兩位加害人一直否認殺人意圖，不理解法院為何認為他們有察覺反省，並認為加害者的道歉只是求輕判，做做樣子，對楊生不公平，希望判刑30年以上，悲憤淚吼「給他們機會，誰給我們機會」。

楊生父親表示，兩位加害人一直否認殺人意圖，不理解法院為何認為他們有察覺反省。（圖／孩想陪你長大聯盟臉書）

本案民事部分，楊生家屬求償2177萬元，新北地院法官認為2名被告犯行明確，「但郭男僅承認部分犯罪行為，林女則是不認罪」，另林女父母未善盡教養之責，也需負起賠償責任。新北地院判決郭、林兩人及其監護人需負賠償扶養費與精神慰撫金共計938萬元，全案仍可再上訴。

更多FTNN新聞網報導

國慶夜血濺警局留室！疑不願面對刑責 通緝犯「天花板輕鋼架割喉」送醫

北捷砍人案震撼社會…警方記者會未檢討人力不足 謝曜州籲：應更直面問題

余家昶英勇殞命「是否入祀忠烈祠？」 遺孀：擲筊問夫意

