新北國中生割頸案二審判決出爐！侯友宜：應從重量刑讓正義回歸

2023年12月新北市某國中發生割頸命案，凶嫌郭姓國中生、林姓乾妹都被起訴，高院今（23日）二審宣判，2人分別被判12年、11年。新北市長侯友宜表示，應對加害者從重量刑，讓正義能夠回歸。

新北市長侯友宜。（圖／中天新聞）

回顧案情，2023年12月25日新北市某國中校園，「乾哥」郭姓少年聽「乾妹」林姓少女抱怨後，中午跑到死者楊姓國中生班上「談判」，並拿出隨身攜帶的彈簧刀朝楊姓國中生猛刺，導致楊姓少年頸部、胸口多處刀傷、大量失血，搶救無效後死亡。郭嫌跟林嫌一審都被涉犯殺人罪判刑，2人透過律師提上訴，堅稱「沒有殺害對方意圖」。

楊姓國中生的父親受訪時痛斥加害者們「大搖大擺聽判」。（圖／中天新聞）

狡辯之詞被死者家屬痛批「毫無悔意，期盼法官能重判無期徒刑，為兒子討回公道」，全案今天在高等法院做二審宣判，成為社會關注焦點，郭嫌被判12年，林嫌被判11年，楊姓死者家屬仍然不能接受，楊爸爸掉淚覺得「判太輕」，目前暫時未決定是否提上訴。

身亡國中生的告別式當時在板橋殯儀館舉行。（圖／資料畫面，中天新聞）

侯友宜受訪時表示，完全能感受到被害者之痛，司法正義是最後一道防線，應該要讓被害者的傷痛減少到最低，對加害者更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

