新北國中生割頸案二審宣判 行兇少年改判12年、教唆者11年

難忍悲痛走出法院，他們是新北國中生割頸案的被害人家屬，不捨孩子在校園喪命，但行兇的郭姓少年與教唆的林姓少女，一審各被判刑9年與8年，全案上訴後，儘管二審23日依殺人罪加重改判少年12年、少女11年徒刑，依舊讓被害者父母無法接受。

楊姓被害者父親表示，「他們進出法庭都還是大搖大擺地走進來，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們來跟我道歉，他們才道歉，這個才是他們真正的態度。然後又這樣子判決，我可以接受嗎？我真的沒辦法接受。」

全案發生在前（2023）年12月，林姓少女到被害人班上找人，不滿遭被害的楊姓同學制止，氣得找上郭姓少年助陣、用彈簧刀攻擊，案經高院合議庭審酌，考量被告的行為情狀以及基於促進健全自我成長與重返社會的相關事由，因此作出判決。

楊姓被害者母親質疑，「修復式司法是要修復我們什麼？我們孩子命都沒有了，加害人一路一路的在法庭上這樣子欺辱我們，我們被害人家屬怎麼修復？要修復什麼？要修復他們吧。」

其實在二審開庭階段，被害人家屬期盼找到真相，曾經同意進行修復式司法，但被害父母批評未被修復，甚至怒批司法已死，而全案還可上訴。

