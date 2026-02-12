新北國中生割頸案判決定讞 乾哥12年、乾妹11年
2023年新北市發生國中生遭割頸案震驚全國，一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院今日遭駁回，維持二審判決定讞。
回顧此案，2023年12月25日中午，乾妹林少女前往楊姓國三生班上找女同學聊天，楊男因林女離開班級時關門力道過大，要求林女愛惜自班公物，林女心生不滿回班上找「乾哥」郭男抱怨，郭男便與楊男發生口角拿出預藏好彈簧刀攻擊砍殺，造成楊男頸部、胸部中刀大量失血送醫不治。
一審新北地方法院2024年9月依殺人罪，判乾哥郭男9年有期徒刑、乾妹林女刑期8年；二審高等法院審理後於2025年12月宣判，2人加重刑度至12年與11年有期徒刑，全案上訴三審最高法院速審速結，今（12）日駁回檢辯雙方上訴，維持2審乾哥12年、乾妹11年刑期，全案定讞。
