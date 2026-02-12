新北國中生割頸案判決定讞 死者父怒批「欺世盜名」

2023年新北市發生國中生遭割頸案震驚全國，一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院今日遭駁回，維持二審判決定讞，被害人父親得知結果不滿判決痛批法官「欺世盜名」。

楊父不滿最高法院定讞判決。（圖／資料畫面）

楊姓國中生爸爸憤怒表示司法已死，他說「我只能說，我不怕少事法了！我會公布一二審的判決書，他們怎麼壓我的、還有怎麼欺世盜名，高等法院自己都在說謊，當初說修復式司法的時候，高等法院不是說，後來不是都沒有提嗎？審判長最後一庭還在跟我講修復式司法，是誰在說謊？要不然把整個法庭的錄音都調出來。」

楊父說「我講的我負責，要用少事法來壓我沒關係，我有講任何謊話我隨便你們，完全站在加害人的立場，我覺得他的判決很好笑，他說他們兩個再犯率高，結果判這樣子，12年後可以把犯罪率降到0？這是對的嗎？這是什麼理論？」

楊父氣憤質疑，「那2個人出來之後，誰要認養他們？一審法官曾在司法院宣傳影片中提到，把犯罪的少年當成自己的下一輩、當成自己熟悉的人，那2個人出來，他敢不敢帶回去教，既然視為後輩，那就帶回家教」。他表示明天上午11點將出面向社會大眾表達心聲，揭露他經歷的一切。

