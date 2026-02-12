新北國中生割頸案判決定讞 死者父怒批「欺世盜名」
2023年新北市發生國中生遭割頸案震驚全國，一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院今日遭駁回，維持二審判決定讞，被害人父親得知結果不滿判決痛批法官「欺世盜名」。
楊姓國中生爸爸憤怒表示司法已死，他說「我只能說，我不怕少事法了！我會公布一二審的判決書，他們怎麼壓我的、還有怎麼欺世盜名，高等法院自己都在說謊，當初說修復式司法的時候，高等法院不是說，後來不是都沒有提嗎？審判長最後一庭還在跟我講修復式司法，是誰在說謊？要不然把整個法庭的錄音都調出來。」
楊父說「我講的我負責，要用少事法來壓我沒關係，我有講任何謊話我隨便你們，完全站在加害人的立場，我覺得他的判決很好笑，他說他們兩個再犯率高，結果判這樣子，12年後可以把犯罪率降到0？這是對的嗎？這是什麼理論？」
楊父氣憤質疑，「那2個人出來之後，誰要認養他們？一審法官曾在司法院宣傳影片中提到，把犯罪的少年當成自己的下一輩、當成自己熟悉的人，那2個人出來，他敢不敢帶回去教，既然視為後輩，那就帶回家教」。他表示明天上午11點將出面向社會大眾表達心聲，揭露他經歷的一切。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：0800-200-885
◆法律扶助基金會：02-412-8518
延伸閱讀
國中生割頸案輕判 楊父3500字控訴曝最恨「最美的風景」
新北國中生割頸案判決定讞 乾哥12年、乾妹11年
毒駕女撞死所長 辯護人稱「賴清德死損害比槍擊要犯死小」
其他人也在看
新北少年割頸案維持二審原判 家屬痛批：少事法是惡法、法官是幫兇
即時中心／林韋慈報導新北市一所高中附設國中部於2023年12月發生一起震驚社會的割頸案件，一名楊姓國中生因不滿林姓女同學打擾午休，出言制止林女，結果遭林女找來乾哥郭男教訓。郭男在林女在場吆喝下動了殺機，將楊男砍頸致死。昨（12）日高院駁回雙方上訴，二審維持乾哥郭男12年有期徒刑、乾妹林女11年有期徒刑定讞。受害家屬不滿判決今日召開記者會說明。父親痛批法官是幫兇被害者父親今日在民進黨議員石一佑陪同下，在新北議會出面說明，他首先重批《少年事件處理法》過度偏袒加害者，再重批法官是幫兇，他們遭到二度傷害。他表示，聲明皆為他親手寫下。「我不怕《少年事件處理法》怎麼處罰我，因為我只是想替孩子討回公道。」他質疑，同樣是奪走一條生命，卻因年齡不同出現巨大刑責差距，形成「同罪不同命」的結果。他痛批，審理過程中充滿「司法文字遊戲」，過度強調修復與可教化，卻讓死者成為最卑微的一方，「這是一種虛偽的修復。」對於審理過程，他一度難掩激動表示，過度保護加害者、甚至讓祕密證人露面，更讓其女兒也接受調查，讓家屬暴露在危機中。他表示，昨夜幾乎一夜未眠，「我不怕得罪任何人，只希望他們能站出來說清楚，讓社會知道整個過程。」他最後強調，自己只是想要一個真正的公道。楊父甚至直嗆法官，等兩名少年出獄後，若真的那麼在意可教化，可將他們帶回家領養，因為法官也認定他們教育不彰。母親：實際賠償金額只拿到20萬，寧可不要被害者母親則表示，庭上對兩名加害少年的關懷與引導，讓她難以承受。她表示「法官對他們的關愛過大，甚至透過引導讓他們認罪輕判。」她強調，他們站出來不是為了報復，「我們尊重司法，不是說一定要死刑或無期徒刑，但現在的結果，卻讓我們的一個孩子就這樣消失在判決裡。」她表示對於12年與11年的結果，之後少年甚至可以快速假釋出獄，不能接受。她痛批，輕判傳遞錯誤訊息，「現在的社會，彷彿告訴全台灣的青少年，只要敢動刀，法院就會保護你。這對教育造成極大傷害。」她也強調，這如同告訴青少年，「只要我想殺人，沒有什麼不可以。那台灣的社會，還要如何延續與發展？」她表示，加害者曾稱少年法庭會「保護我們」，她的兒子卻喪失了生命，「少年法庭真的有保護我們嗎？這樣對嗎？」談到賠償問題，她更感到心寒。她指出，法庭上呈現的賠償金額與實際收到的數字存在巨大落差：「判決書上寫的是200萬元，但我們實際只收到20萬元。」她痛批，那她寧可不要賠償金，更希望得到司法的公道，並直指當庭那些看似感人的戲碼都是演戲。她最後表示，希望制度能真正看見被害者家屬的處境，而不是只保護加害者。父親秀出判決稱兒子躺在擔架上時，還遭加害者拍照稱「最美的風景」。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／新北少年割頸案維持二審原判 家屬痛批：少事法是惡法、法官是幫兇 更多民視新聞報導美媒列出本屆WBC十大打者榜！大谷翔平擊敗「法官」榮登榜首台美正式簽署貿易協定！陳冠廷讚許：成功守住農產豁免與糧食紅線柯文哲又護航！力挺李貞秀竟喊：有本事賴清德說中配是外國人
割頸案乾兄妹2年可假釋 楊媽媽害怕表示：等同把2顆未爆彈投入社會底層
新北楊姓國中生割頸命案二審加重判行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑，最高法院維持原判，全案定讞，而2人最快只要再2年就有機會假釋出獄。楊媽媽擔憂的說，「乾哥」和「乾妹」扣除羈押期間，再1年多就可申請假釋，「一年多如果可以感化到很好，我覺得這是非常不可思議的事情」，法官判決等同把2顆未爆彈直接投入社會底層，這個社會將付出非常大的代價。
新北少年割頸案定讞 死者父怒轟:法官是最大廢死集團
社會中心／綜合報導三年前新北校園割頸案，一名楊姓男同學和同校女同學起爭執，對方跑去找乾哥出氣，乾哥因此持刀刺死男同學，最高法院判刑定讞，乾兄妹分別被判12年和11年確定！得知判決結果後死者的父親，質問法官，未來兩人出獄，敢不敢將這對乾兄妹，帶回去教，怒轟法官是最大的廢死集團。
新北國中生割頸案定讞 死者父怒批：法官是最大廢死集團
新北國中生割頸案定讞 死者父怒批：法官是最大廢死集團
反抗川普 紐約市官員石牆重升彩虹驕傲旗
美國紐約的官員12日在石牆國家紀念碑(Stonewall National Monument)升起了一面巨大的彩虹驕傲旗(Rainbow Pride Flag)。川普(Donald Trump)政府本週稍早移除了該旗幟。 數百人湧入了紐約的曼哈頓下城(Lower Manhattan)，重新在紀念碑升起這面旗幟。石牆國家紀念碑是美國現代同性戀人權運動的發源地。 這場對川普政府的挑戰行動，是在曼哈頓區(Manhattan Borough)區長霍伊爾曼-希卡(Brad Hoylman-Sigal)主持的一場儀式上進行的。市政府、州政府和聯邦政府的民選官員都出席了這場儀式。 霍伊爾曼-希卡在旗幟重新升起後不久表示：「社區應該歡欣鼓舞，我們勝利了。」他說：「我們的旗幟代表了尊著尊嚴和人權。」 美國內政部一名發言人拒絕說明，該部門是否會再次移除這面旗幟。內政部對管理石牆國家紀念碑的機構具有聯邦監督權。 該旗桿和紀念碑位於克里斯多福公園(Christopher Park)，紀念1969年紐約男同性戀、女同性戀和跨性別者為抗議警方深夜突襲石牆酒吧(Stonewall Inn)而引發的騷亂和抗議活動
家樂福15年員工陳彥廷＂高學歷＂ 曝當年沒走電子業原因
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民眾黨三蘆選區議員初選，素人陳彥廷，以黑馬之姿，爆冷擊敗黃國昌子弟兵周曉芸，民視新聞昨天傍晚獨家找到陳彥廷本尊，他強調會參選到底，不過外界也好奇，高學歷的他，為何畢業至今都在家樂福工作？對此他給了答案，也透露最快周六就會展開第一個選舉行程。42歲的陳彥廷在民眾黨三蘆區黨內議員初選獲勝 他接受民視新聞訪問時表示會參選到底（圖／民視新聞）堅定眼神，強調參選到底，現年42歲的陳彥廷，在民眾黨三蘆區黨內初選，爆冷勝出，確定出戰年底議員大選，民視新聞獨家揭露他的神秘面紗後，卻讓外界對他有更多好奇，尤其頂著台大碩士學歷，在家樂福服務長達15年，讓網友頻問為什麼？陳彥廷的高學歷曝光引起網友熱烈討論（圖／民視新聞）碰上2010年前後，金融危機，陳彥廷退役後，面臨半年失業，家樂福這一做，就是15年，自稱就讀中央大學電機系、台大光電研究所，網友熱烈討論「這學歷也太強，竟然沒去台積電」、「他很可能是馬英九22K受害者」、「這種人才，脫黨吧！」還有網友翻出，疑似陳彥廷的研究所論文，儘管曾想過要轉職，但現在的陳彥廷，也先從正職轉為兼職。陳彥廷這回以黑馬之姿，確定代表白營出線三蘆區議員，不過落敗的黃國昌子弟兵周曉芸，卻疑似無處宣洩，一度在超過900人群組，大肆抱怨，對陳彥廷的資歷提出質疑。陳彥廷確定代表民眾黨出線三蘆區議員 黨主席黃國昌表示未來會同台助選（圖／民視新聞）曾向媒體表示，想加陳彥廷的Line卻沒機會，但兩人近期在黨中央見到面，至今依舊沒加好友，周曉芸是否未來會力挺自家人？還有得觀察，不過陳彥廷則大方表示，有機會可以邀請對方站台，至於何時會在三蘆區合體黃國昌？他也透露最快周六有機會展開第一個競選行程。原文出處：家樂福15年員工陳彥廷「高學歷」 爆冷出線選議員！曝未入業界原因 更多民視新聞報導周曉芸輸不起？直播偷臭陳彥廷連里長也選不上 網酸沒風度周曉芸崩潰！確定落馬無緣選三蘆 黃國昌：會陪陳彥廷掃街站台獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局氣噗噗 陳彥廷：參選到底非兒戲
8旬婦悶死癱兒！發監前收特赦書「讓小孩知媽媽沒罪」：可以放心了
八旬婦人林劉龍子長期照顧腦性麻痺兒50多年，因不堪照護壓力，用1萬元紅包塞嘴悶死癱兒，一審法官判2年半，但在判決書中喊話總統特赦。台北地檢署表示，林劉龍子於今年1/16自行撤回上訴，北檢於1/26收受確定判決，但尚未執行。檢方證實，總統頒布特赦令後，北檢執行科主任檢察官梁光宗今天下午4點已親自將特赦證明書送達給當事人簽收，未來確定不會發監執行。
新北國中生割頸案乾哥判12年 網揭法律代誌大條：關4年就可假釋
發生在2023年震驚全國的新北市國中生遭割頸案，法院一審判乾哥9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院今日遭駁回，維持二審判決定讞，判決一出引發各界嘩然。這消息被轉發到網路後，引發眾人議論，結果有網友點出一個關鍵，由於乾哥犯案是未成年，他只要刑期執行逾三分之一，所以只要關4年，就可以假釋出獄囉！
腦中一片空白！土城割頸案定讞家屬心碎 明赴新北市議會召開記者會
土城國中生割頸案最高法院審理進度引發社會高度關注，被害學生家屬情緒受到嚴重打擊。楊姓學生父親將於明日（13日）在新北市議會召開記者會，說明案件進展與家屬心路歷程。
8旬老母不堪長照殺身障兒判刑 總統特赦證書送達
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北市松山區一名80歲的老母親林劉龍子，照護嬰兒時期因腦膜炎引發小兒麻痺，癱瘓在床的兒子50年深感心力交瘁，112年5月12日上午以膠帶纏繞口鼻的方式殺死兒子，遭台北地院依殺人罪判刑2年6月，合議庭並因老母親在疫情及年老力衰等多重打擊下，對兒子痛下殺手，建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦，總統賴清德今（12）日批示同...
AI需求推升產線負荷 製造業加班工時創15年新高
[Newtalk新聞] AI 應用持續擴張，國內製造業的加班工時也不斷攀升。據主計總處周三（11日）最新公布統計，去年全體受僱員工平均每月加班 8.8 小時，較前年增加 0.3 小時；其中製造業平均加班 17.2 小時，創近 15 年來新高。進一步觀察產業別，電子零組件製造業全年平均加班達 27.9 小時，不僅寫下 1980 年有統計以來最高紀錄，也較前一年增加 3.4 小時。 以單月表現來看，去年 12 月全體受僱員工平均加班 9 小時，月增 0.2 小時；製造業加班工時為17.6 小時，月增 0.4 小時。電子零組件製造業 12 月加班 28.1 小時，雖較前月小幅減少 0.3 小時，但仍年增 4.1 小時，且已連續 30 個月呈年增走勢。 主計總處指出，製造業加班工時屢創高點，主要與 AI 應用帶動供應鏈趕工有關。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，近年來 AI 應用、高效能運算（HPC）與大型雲端業者擴建資料中心需求強勁，推升伺服器等相關零組件拉貨，連帶拉高加班工時水準。 整體工時方面，12 月全體受僱員工平均總工時為 179.4 小時，較上月增加 15.6 小時。人力動態方面
健身房女教練控遭主管性騷、霸凌 (圖)
民進黨新北市議員戴瑋姍（右2）等人陪同曾是網紅「館長」陳之漢旗下健身房女教練（左2），12日在新北市議會舉行記者會，女教練指控工作期間遭刁難霸凌以及主管言語性騷擾。
新北校園命案定讞 議員：被害學生父親激動難過
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北校園命案今天定讞，行凶少年判12年、少女11年徒刑。民進黨新北市議員石一佑晚間表示，被害學生父親獲悉後，情緒相當激動且難過，將於13日開記者會敘述沉痛心情。
亞大附設豐原院區長照樓上梁 打造全台首座「藝術花園醫院」
亞洲大學附設「豐原院區」今（12）日舉行「長照大樓上梁典禮」，工程邁入關鍵里程碑，預計四月將接續辦理醫療大樓上梁典禮，整體院區朝年底完工目標穩健推進。亞大校長蔡進發表示，豐原院區將打造為全台第一間「藝
淡海新市鎮紅火蟻窩密集現蹤人行道 農業局2／13會勘
民進黨新北市議員鄭宇恩指出，淡海新市鎮紅火蟻蔓延情況多年未見明顯改善，近期更在人行道上密集出現多處蟻窩，憂心恐與土方管理及既有防治措施不足有關，要求市府全面檢視防治策略。新北市農業局回應，已排定2月13日會同國家紅火蟻防治中心前往會勘，將依環境類型評估適用防治方法，並輔導里辦公處加入自主防治計畫。
要調查局交出蒐證影像 北高行判向心妻子敗訴：不符資格
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案後，雖已獲不起訴與洗錢罪無罪確定，但衍生法律爭議仍未停歇。龔青認為自己在台期間遭調查局跟監、拍照蒐證，為保留自身紀錄、甚至未來出版回憶錄，向調查局申請提供相關資料卻遭拒。她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（12日）判決駁回，可上訴。
2艘美軍軍艦海上加油碰撞 至少2傷
華爾街日報(Wall Street Journal)引述美國軍方發言人報導，1艘美國軍艦與艘海軍補給艦11日在海上加油時發生碰撞。 報導指出，美國海軍勃克級驅逐艦(Arleigh Burke-class destroyer)「特魯斯頓號」(USS Truxtun)與補給級快速戰鬥支援艦(Supply-class fast combat support ship)「補給號」(USNS Supply)在海上補給期間發生碰撞，造成兩人輕傷。 路透社尚無法立即核實該報導。美國南方司令部(U.S. Southern Command)未立即回應路透社的置評請求。 華爾街日報引述美軍南方司令部發言人歐提茲(Emmanuel Ortiz)報導，碰撞原因尚不清楚，當局正展開調查中。 歐提茲表示，這2艘軍艦均通報仍可安全航行。(編輯：楊翎)
運動幣公開抽籤結果出爐 (圖)
500元運動幣12日在運動部舉辦公開抽籤活動，圖為抽中運動幣身分證後2碼與後3碼，共17組中獎號碼。
【試駕】人生若真要有輛Mini或敞篷的話，那就該是Mini John Cooper Works Cabrio
先前試駕過Mini John Cooper Works和Mini Cooper S Cabrio，一款是集結Mini品牌熱血精神，另一則是能開篷隨性悠遊，如今不用在取捨了，因為Mini John Cooper Works Cabrio來了。在此之前分別試駕過Mini John Cooper Works和Mini Cooper S Cabrio，其中新世代Mini John Cooper Works雖有找回當年身手，但現今卻有著更加內斂成熟的態度，即便用於日常也得宜，Mini Cooper S Cabrio開篷後陽光灑落車內、微風吹拂更是撫慰身心靈，心想若是兩車結合豈不美好，如今國內終於等到Mini John Cooper Works Cabrio了。國內終於導入Mini John Cooper Works Cabrio了。Mini Cooper S Cabrio雖已是Cooper S版本，但整體依舊偏向圓潤可愛調性，Mini John Cooper Works Cabrio則為強調突顯性能精神與氣勢，因此在John Cooper Works空力套件裝扮下顯得相當孔武有力，除此之外中置排
新北國中生割頸案最終判決 郭姓乾哥判12年、乾妹11年定讞
新北市國中少年割頸案，去年12月二審宣判行凶的郭姓乾哥改判12年，涉嫌教唆的林姓乾妹則判11年徒刑。高檢署認為量刑過輕，不足以收矯治之效，提起上訴。最高法院今(12)日駁回上訴，維持原判，全案定讞。新...