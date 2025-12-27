新北國中生割頸案「善款湧入破千萬」 楊家發聲致謝、籲停止捐款

楊姓死者父親得知判決，在庭外崩潰痛哭。

新北市發生的楊姓國中生割頸命案持續引發社會關注，高等法院於23日的二審判決，改判被告郭姓男子有期徒刑12年、林姓女子11年。判決結果出爐後，受害者楊生父親當庭聲淚俱下，坦言難以接受，相關案件也再度掀起社會討論。

在輿論關注下，社會各界善心湧現，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶，短時間內募得善款快速累積，金額已突破1,424萬元，引發外界關注。

楊生父母也透過新北議員石一佑發聲明，向社會大眾表達感謝，表示這段期間收到來自各界源源不絕的關懷與捐助，每一份心意都深深銘記於心，由衷感謝大家的支持與陪伴。

廣告 廣告

不過，楊爸媽也強調，目前所獲得的援助已足夠，懇請社會大眾暫停對他們家庭的捐款。聲明中指出，社會上仍有許多孩子與家庭正默默承受困境，尚未被看見，卻同樣需要支持與協助。

楊生父母希望這份善意能持續流動，轉而透過合適的管道，幫助更多需要援助的孩子與家庭，讓愛心不只停留在單一事件，而能照亮更遠的地方。楊爸媽最後再次向所有伸出援手的民眾致上最誠摯的謝意，感謝社會大眾在艱難時刻給予的溫暖與力量。

更多鏡週刊報導

巴黎地鐵傳隨機攻擊！ 25歲男持刀連刺3人

炎亞綸誤入家寧公關群？ 陳沂連拋3質疑：這不就承認是那位男藝人

下週恐有寒流 跨年夜東北季風攪局！元旦想看曙光機率曝