新北國小工友震後返校巡視 爬鋁梯不慎摔落身亡

工程人員邊清理、小型挖土機邊動工，清出的滿地碎磁磚堆滿整輛工程車，一場地牛翻身把天橋磁磚震落。

當地居民李先生說道，「嚇一跳，那個是外牆裝飾的部分，因為天橋已經30幾年的歷史，昨天地震是很大、很搖。」

當地居民楊小姐說：「因為對面是學校，學生，然後還有路人、長輩都有，其實很多人，幸好是晚上。」

不敵強震侵襲，新北市新莊區丹鳳高中前的天橋外牆磁磚，在27日晚上11時許突然大面積掉落，引發議員不滿，要求通盤檢查當地的所有天橋。

新北市議員陳世軒27日時指出，「3天前，24號的時候，就有民眾在網路上面跟我反映，這個天橋的磁磚全部膨脹、鼓起，並且有長條形的裂縫，當天我就馬上通報我們新北市的工務局，我收到的回覆是公所在8月的時候就已經來檢測過了，並沒有使用的疑慮。」

面對民代質疑，養工處回覆，經初步檢視，外貼磁磚受到震動剝落，主體結構未有異常，預計30日8時前完成整修、重新開放。

同樣磁磚脫落，也在板橋中山路的巷弄發生，甚至有水泥塊大量砸向路面，差點砸傷路人，經工務局了解後，表示案發建物已被列作危老建築，正在跑都更流程，這次爆發災情已要求房屋所有權人改善維護。

新北市工務局使用管理科長陳敬勳表示，「他的外牆剝落已經不是這一兩年的事情了，我們會要求他來盡速來做防護的動作，只要在我們的期限內改善，我們是以勸導為主，目前看起來它的結構上是安全無虞的。」

地震釀災情，如今更引發憾事，救護車趕抵五股區的德音國小，發現60多歲工友倒在地上，失去呼吸心跳，送醫仍不幸離世，警方研判，學校管線在震後破裂，而他為了關閉水閥，爬上鋁梯不慎跌落，撞到後腦勺。

校方則回應，這名工友服務超過30年，在地震發生後，心繫學校安全，主動返校巡視，對於事故深感哀痛，教育局也請學校成立應變窗口，全程關懷家屬，提供後續協助。