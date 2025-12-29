新北國手亞洲技能賽奪5金1銀 侯友宜表揚並挺技職教育

▲新北市政府今（29）日舉辦「金手閃耀、新北榮耀」114學年度技藝技能競賽感恩餐會。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（29）日舉辦「金手閃耀、新北榮耀」114學年度技藝技能競賽感恩餐會，本次參加「2025亞洲技能競賽」的6位新北國手勇奪5金1銀的佳績，新北市長侯友宜出席表揚獲獎選手，肯定各校師生的努力成果，並宣布「補助前三名指導教師國際見學」政策，安排教師前往海外汲取國際經驗帶回教學現場，全力支持新北市的技職教育發展。

侯友宜表示，新北市積極推動技職教育，鼓勵孩子們透過適性發展找到人生方向，開創美好的未來。本次「2025亞洲技能競賽」中，新北市的6位國手「大滿貫」奪得5金1銀的亮眼成績，感謝所有學生及指導老師的付出，在國際舞台上為新北市、為國家爭光。

侯友宜說，技職教育是新北市推動教育政策的重點項目，市府自108年起投入逾12億元發展技職教育，在師生長年累月的共同努力下，新北市在各項技能競賽中脫穎而出，如在勞動部全國技能競賽已連續4年蟬聯青少年組全國第一；在教育部五大類技藝競賽中，新北市更拿下50座金手獎、82項優勝，總獲獎數高達132項。

侯友宜強調，新北市推動技職教育不止步於國內舞台，更要讓優秀人才與國際接軌，和世界競爭。為拓展師生的國際視野，市府積極辦理國際見習，侯友宜也宣布全國唯一的「補助前三名指導教師國際見學」政策，將安排教師赴義大利、日本及韓國交流，期待將國際新知與技術趨勢帶回新北市，強化技職教育發展。

教育局說明，新北市以「世界級人才一貫化政策」打造全國最完整的技職升級路徑，結合三級培訓制度、六大培育機制，並首創「正念穩心術六大攻略」，協助選手強化心理韌性、穩定臨場發揮。新北市也將持續以最高10萬元金手獎金及全國唯一補助指導教師出國增能政策，支持師生攜手站上國際舞台，為臺灣培育具備世界競爭力的頂尖技術人才。