新北國王主控李愷諺被球迷罵「三字經」咒全家死光 球團嚴厲發聲

台灣職業籃球大聯盟22日晚間賽事由新北國王對上桃園台啤永豐雲豹，最終新北國王以2分之差輸球，也吞下近期2連敗。賽後疑似有不理性球迷在社群發文點名該隊主控李愷諺，飆罵三字經之外，甚至波及球員家人、出言詛咒。對此，球團深夜嚴厲發聲，強調必要時將依法追究法律責任，呼籲球迷們理性發言，共同維護台灣籃球環境。

昨日晚間新北國王作客桃園台啤永豐雲豹，比賽進行時雙方互有領先，直到第四節終場讀秒階段，雲豹驚喜上演逆轉秀，最終以103比101險勝國王。豈料，賽後新北國王主控李愷諺收到不理性球迷私訊，標罵「三字經」髒話還詛咒他的家人，使球團深夜發聲明，強調不容忍任何形式的攻擊和侮辱，已截圖相關證據，必要時將依法追究法律責任，保護球員及其家人。

而新北國王球員呂政儒也轉發球團聲明，並無奈分享身為球員的心聲，坦言常常會看到一些假帳號或小號留下不入流的留言，他們習以為常總認為無所謂，「但禍不及家人，我覺得是我們的底線」，請球迷想發洩但不要超越「正常人」認知的用字遣詞，否則他們就必須捍衛保護家人朋友。

新北國王聲明全文：

新北國王球員在場上全力拚戰，以最好表現回應球迷的支持。對於理性討論與批評指教，球團與球員皆虛心接受，並以持續進步為目標。

然而，今日賽後有不理性球迷在社群平台標註本隊球員李愷諺，並以三字經等惡意字眼辱罵，貼文中甚至波及球員家人，已造成困擾與傷害。

新北國王對任何形式的人身攻擊與侮辱行為零容忍，球團已完整截圖相關證據，必要時將依法追究法律責任，以保護球員及其家人。球團呼籲球迷理性發言，共同維護台灣籃球環境。

