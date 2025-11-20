新北國王傳奇榮耀主題週 林書豪球衣12/28退休

記者張翔程／臺北報導

已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，個人影響力仍持續發酵，新北國王球團今（21）日宣布，12月27日、28日將在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題週」，並於28日賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式，帶領球迷回顧他的生涯軌跡，見證他職業生涯的重要時刻。

林書豪2012年在NBA引爆轟動全球的「林來瘋」旋風，在尼克創下連勝佳績、屢次上演逆襲好戲。在NBA征戰9年當中，更成為首位贏得NBA總冠軍的亞裔美國球員，影響力也在全球華人中建立起具象徵性的地位，從未被看好的新秀，一路打出深植人心的勵志故事，生涯幾經挑戰，深深影響著無數球迷，更是成為NBA傳奇之一的魅力。

2023年林書豪加盟新北國王後，兄弟聯手成真，再次掀起熱烈話題，以豐富經驗與職業態度帶動隊友成長，也留下許多難忘的經典時刻。此次 「Linsanity Forever」球衣退休儀式以「永恆、傳承、啟發」為活動主軸，邀請球迷重溫林書豪的籃球旅程，從全球矚目的Linsanity，到在職籃舞臺上的影響力，凝聚屬於他的精神與傳承。

迎接「傳奇榮耀主題週」，同步公布12月紀念套票與單場票的販售資訊，將於11月24日中午12時起，率先開放季票球迷優先購買，同日晚間6時則開放王道銀行卡友優先購買，自11月25日中午12時起全面開賣；單場票將於12月6日中午12時點起開放季票球迷優先購買，晚間6時開放王道銀行卡友優先購買，並於12月7日中午12時全面開放球迷購票。

新北國王將舉辦「傳奇榮耀主題週，12月28日賽後進行「Linsanity Forever」球衣退休儀式。（新北國王球團提供）