新北國王再度崩盤！下半場熄火不敵攻城獅 苦吞四連敗

新北國王今（8）日於新莊城堡迎戰新竹御嵿攻城獅。雖然國王在上半場與對手緊咬比分，但第四節陷入進攻停滯，最終以89比108不敵攻城獅，吞下近期四連敗。

此役國王陣中多名主力缺陣，球隊臨場輪替受限。洋將傑登扛起進攻重任，全場17投12中攻下27分、15籃板，李愷諺持續穩定輸出，在防守端多次協助組織防線。

比賽上半場國王展現韌性，首節雙方互有領先，上半場打完以51比51戰成平手。第三節國王仍緊咬比分，未讓攻城獅輕易拉開。不過進入末節後，對方在洋將克雷格與高國豪的帶動下打出猛烈攻勢，國王一度陷入得分乾旱，分差逐漸擴大。

賽後總教練約翰指出，球隊近期受到傷兵影響，關鍵仍在防守端的執行力不足：「我們沒能有效限制對方主力，包括德魯、克雷格和高國豪，都給了他們太多輕鬆得分的機會。上半場我們打得不錯，但到了第四節專注力下降，戰術執行也不夠到位，這是需要檢討的地方。」他強調，球隊將在接下來的休息與訓練中調整，特別在籃板與防守強度上加強，希望下一戰能重拾勝利。

李愷諺則表示，球隊在最後一節出現體能下滑，影響了攻守表現，「可能大家到了第四節都有些累，節奏慢了下來。」



