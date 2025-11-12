新北國王換帥內幕曝光！總經理毛加恩親上火線揭原因：洪志善最懂球隊

總經理毛加恩今（12）日在主場對福爾摩沙夢想家賽前召開記者會，說明換帥決定與後續規劃。圖／記者廖貫彣攝

新北國王昨（11）日宣布與外籍總教練約翰（John Patrick）結束合作關係，由「小胖」洪志善暫時接任球隊總教練。總經理毛加恩今（12）日在主場對福爾摩沙夢想家賽前召開記者會，說明換帥決定與後續規劃。

毛加恩首先感謝約翰教練這段時間的付出，表示他是一位非常聰明、專業且具國際經驗的教練，在歐洲、日本都有成功案例。不過，經歷近兩個月訓練與開季10場比賽（TPBL+東超）後，球團認為現階段球隊的方向與總教練約翰的執教理念並不完全契合。

毛加恩坦言，「這不是能力問題，而是現階段我們需要不同風格的帶領方式，這也是艱難的決定。」，雙方在球隊定位與目標上沒有共識，特別是在球員運用與比賽節奏上出現落差。

對於由洪志善暫時接任，毛加恩表示：「小胖一直是我很看好的教練人選。長期在球員與教練團之間扮演溝通橋樑，了解球員特質，也能協調戰術執行。」

毛加恩指出，洪志善目前有傷在身，這段時間同時可進行復健，也能協助團隊重整方向，「小胖對國王的體系非常熟悉，是現階段最適合穩定球隊的人選。」

毛加恩透露，早在開季第一週的訓練中就察覺球隊氛圍不同，「球員也能感覺到這是一個全新的賽季，但教練團與球員之間在打法與角色設定上，始終沒有找到平衡。」

毛加恩強調，國王今年並非重建，而是以奪冠為目標，「我們不能再拖太久等待改變。」

被問到是否會尋找新任總教練，毛加恩回應，目前並不急於更換，「這兩天已經收到很多經紀人的推薦，應該有上百通來電，但我們更希望先讓小胖帶隊找到節奏，穩定比賽內容。短時間再換一次風格，反而會讓球員更難適應。」

對於洪志善本季是否仍保留球員身分，毛加恩表示，現階段他全心投入國王，「他是國王非常重要的一員，也不排除未來視情況為他舉辦引退賽，讓他以最好的方式結束球員生涯。」

針對洋將表現與體系調整，毛加恩指出：「現有洋將都有能力，但還沒完全發揮優勢。我們會持續觀察表現與戰績，結果還是最重要的評估依據。」

毛加恩強調，TPBL開季7場雖然換帥時機早，但這是基於戰績與整體氣氛的考量。同時也提到，接下來的戰術體系將結合去年與今年的優點，「讓球隊展現快樂打球，發揮球員特色。」



