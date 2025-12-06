新北國王洋將重傷倒地 「左膝不自然彎折」痛到大吼被抬出場

新北國王洋將桑尼今日比賽因左膝受傷，被擔架抬出場治療。（翻攝自East Asia Super League 臉書）

新北國王今（6日）進行東超EASL賽事，在新莊主場迎戰蒙古烏蘭巴托野馬，不料比賽才剛開始，洋將桑尼（Sani Sakakini）就在切入時左膝內折受傷，倒地後痛苦大聲哀號，被擔架抬出場。儘管國王終場以109比94獲勝，但桑尼的傷勢恐怕不樂觀。

透過重播畫面，能明顯看到桑尼持球切入過程中，左膝出現不自然彎折，在場觀眾看到大螢幕重播忍不住發出驚嘆聲，球評也悲觀表示可能傷及韌帶。

國王球團表示，已安排桑尼到院檢查，待傷勢結果確認後將對外說明。37歲的老將桑尼本季表現回春，TPBL場均能攻下24.6分、10.6籃板，每場能投進3.6顆三分球，平均上場時間達39分鐘，在球隊在進攻端重要依靠。

