新北圓夢基金20年 助逾5千人次

新北市長侯友宜（後排左八）26日出席溫馨助學圓夢基金感恩活動，感謝長年投入助學行列的企業與社會夥伴，並帶領啟動「感恩傳承點燈儀式」。（高鈞麟攝）

新北圓夢基金邁入第20年，累計募集近3億元，協助逾5000人次清寒卓越學生。民國114年擴大獎助對象至大專學生，並調高整體獎助金額，大一每人每年可獲10萬元獎助金、高中9萬、國中6萬、國小5萬，讓更多孩子無後顧之憂安心追夢。新北市長侯友宜說，獎助並非提供物質與經濟資助，而是溫暖、愛和希望的陪伴。

侯友宜26日親自出席溫馨助學圓夢基金感恩活動，他帶領啟動「感恩傳承點燈儀式」，象徵著一代代圓夢學子的努力與善心企業的支持，如同一盞盞不熄的光。侯指出，溫馨助學圓夢基金走過20年，回來分享的圓夢校友都是自助人助的最佳典範，因自身堅持努力，圓夢基金才能成為往前的動力，讓善的力量持續循環。

教育局表示，特別感謝長年支持的企業與團體，以行動守護孩子的夢想，其中有企業自106年起捐贈迄今累計近1500萬元；更有的企業今年首度加入即投入600萬元，為助學行列注入新動能，期盼透過平台拋磚引玉，號召更多企業和個人加入助學。

活動現場有許多「長大回家」的圓夢校友，傳遞跨世代的傳承力量。現任衛福部台北醫院的醫師陳文軒表示，當年圓夢基金在關鍵時刻給予支持，讓他能順利完成醫學夢想，如今投入醫療服務，期待能以專業回饋社會，延續這份來自新北的溫暖。

社工師吳嘉芳分享，因為有圓夢基金的陪伴，才能在成長道路上安心向前，未來會將這份愛繼續傳下去。台北體大標槍教練徐若家說，當年的幫助讓他堅定追夢方向，如今希望以自身經驗鼓勵更多孩子。

文山國中張姓學生說，看見圓夢學長姐分享追夢歷程，讓她感受到圓夢精神的傳承，也更加有勇氣朝自己未來的目標邁進。

教育局補充獎助標準為家境清寒，持低收入戶證明、家庭遭逢變故或家長非自願性失業經濟困難；大一、高中職學業成績在全班前30％或平均75分以上，國中80分以上、國小90分以上。