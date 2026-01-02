新北圖書館泰山分館推「閱讀原動力」系列活動 親子到上班族都適合

新北市立圖書館泰山分館於1月推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，結合閱讀、身心健康與生活實用技能，為親子與上班族打造多元學習體驗，透過閱讀與行動力培養，陪伴民眾為新年度累積正向能量。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕迎接新的一年，新北市立圖書館泰山分館於1月推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，結合閱讀、身心健康與生活實用技能，為親子與上班族打造多元學習體驗，透過閱讀與行動力培養，陪伴民眾為新年度累積正向能量，開啟嶄新的生活篇章。

新北市立圖書館泰山分館於1月推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，結合閱讀、身心健康與生活實用技能，為親子與上班族打造多元學習體驗，透過閱讀與行動力培養，陪伴民眾為新年度累積正向能量。(記者羅國嘉攝)

新北市立圖書館長吳佳珊指出，新的一年許多人會為自己設定新的目標與期待，圖書館希望透過「閱讀原動力」系列活動，協助民眾在面對挑戰與機會時，建立穩定的內在力量，讓閱讀成為啟動行動力的重要起點，實現「新年新希望」。

廣告 廣告

吳佳珊表示，此次活動內容涵蓋親子成長與職場健康。1月10日舉辦「激發孩子內在原動力」親子講座，由資深兒少專輔教師、翻轉教育專欄作家菜桃老師，分享引導孩子培養自律與學習動機的方法；1月26日「兒童正念正心—專注力小小練習生」，透過正念練習，幫助孩子學習情緒調節、提升專注力與同理心；1月30日與2月6日推出「科學遊戲王—開啟孩子的探索引擎」，以趣味科學實驗激發學習熱情。

針對上班族需求，1月17日「坐久救我！上班族超實用復健術」，由專業物理治療師指導簡易運動，舒緩久坐痠痛；1月18日由「東方巨龍健身教官」應充明教練分享「從年輕實用到老的居家運動鍛鍊」，教民眾在家也能維持運動習慣；1月31日「AI時間複利工作法」，則由IG知識型創作者阿杰學長，分享善用AI提升學習與工作效率的實用技巧。

吳佳珊也說，1月6日至20日同步推出「用閱讀為自己加油！」臉書活動，邀請民眾設定新年閱讀目標，透過閱讀累積成長能量。相關活動資訊與報名方式可至新北市立圖書館網站查詢，或電洽泰山分館(02)2909-1727。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒

打臉文！中國拼出EUV原型機大突破？ ASML CEO不忍全說了

