社會中心／馬聖傑、蔡承翰 新北市報導

新北市立圖書館總館，驚傳偷拍！一名準備學測的少年，昨天（週二）傍晚前往讀書，入廁時，發現一支手機從隔板伸入，讓他嚇得趕緊通知家長！事後館方協助少年報警，警方調閱監視器，發現一名男子涉有重嫌，將通知他到案說明，家長也決定提告。

圖書館保全人員，拿著反針孔監測，在廁所來回仔細檢查，就是怕有不肖份子暗藏針孔進行偷拍，但防不勝防。家長與警方前往派出所，調閱監視器鎖定可疑對象，因為就讀高三的兒子，在圖書館廁所遭到偷拍。

廣告 廣告





新北圖書館驚傳偷拍！少年廁所受害 警鎖定嫌犯、家長怒提告

新北圖書館驚傳偷拍！少年廁所受害 警鎖定嫌犯、家長怒提告。（圖／民視新聞）





民視記者馬聖傑：「少年進入廁所的時候，疑似早就被陌生男子給盯上，隨後這名男子趁他進入隔間，如廁的時候，把手機伸入隔間進行偷拍。」

偷拍事件發生在新北市圖書館總館，近期正值期末考，下個月還有學測登場，來讀書的學生很多。30號下午六點多，一名高三少年準備學測，在三樓讀書，沒想到如廁遭偷拍！家長發文，說當下小孩嚇到了，偷拍的男子，也馬上逃離現場，圖書館得知這件事情，請少年自行報警，讓家長認為不夠積極協助。





新北圖書館驚傳偷拍！少年廁所受害 警鎖定嫌犯、家長怒提告

新北圖書館驚傳偷拍！少年廁所受害 警鎖定嫌犯、家長怒提告。（圖／民視新聞）





新北市立圖書館館長吳佳珊：「我們其實在第一時間，都已經協助當事人報警，目前我們全力配合警方調查，我們定期除了都會做一些，反針孔檢測之外，我們在昨天接到事件的當下，其實我們也針對整棟的各樓層，再加強一次走動式的巡查。」

圖書館人來人往，館方每週在廁所，都會進行反針孔監測，館員、志工也會不定期巡查，就是要防堵可疑人士！現在警方鎖定一名涉有重嫌的男子，將通知他到案說明，家長也決定提告。

原文出處：新北圖書館驚傳偷拍！少年廁所受害 警鎖定嫌犯、家長怒提告

更多民視新聞報導

恐怖情變！台南女被潑酸「血肉模糊」倒地慘叫 男友自殘了結生命

「刀不夠利」網友留言恐嚇、煽動公眾！檢方：求處重刑

高檢署研議上訴！馬英九「三中案」二審無罪 蕭旭岑回應了

