新北土公仔意外發現人體大腿骨 連日「託夢尋屍」找回遺骸警方稱奇

新北土一名公仔意外發現人體大腿骨後，連日睡後遇老婦「託夢尋屍」的請求。示意圖

世界上總有科學無法解釋的事情，新北市近日就發生一起託夢尋屍的事件。一名從事殯葬相關工作的「土公仔」，在清理石門老梅山林地區的雜草時，意外發現一節人類大腿骨，報警後以為就此結束，沒想到連日夢到一名約60歲老婦人，懇求他的協助。土公仔不得已持續尋找，真的陸續找到骨骸。警方目前已通知家屬前來指認，待DNA鑑定結果確認，亡者就可以回家了。

根據《中時新聞網》報導，這位熱心土公仔，因為本身就帶有靈異體質，才會從事殯葬行業，平日在三芝、石門一帶協助處理相關事宜。12月21日，他在石門老梅山區除草時，意外發現一根較大的骨頭，依過往經驗判斷應該是人類的大腿骨，於是立刻報警。

廣告 廣告

警方獲報後，隨即前往現場採樣，而土公仔認為事情就此告一段落後，沒想到收到一名年約60歲的老婦託夢，希望他幫忙尋找身體其他部位。起初，土公仔並未放在心上，但接連幾天都夢到相同的夢境，才讓他決定盡力幫忙。之後，土公仔在24日找到了疑似人體的骨骸，員警都感到不可思議。土公仔一度擔心自己被誤認為兇手想作罷，又考慮到還未找到頭部，以及在檢警的拜託下，再次進行尋屍，並在29日找到頭部遺骨以及遺留衣物。

警方從這些線索檢驗發現，遺骸都屬同一人，可能是日前在中和走失的婦人，已通知死者家屬前來指認，待DNA結果確定，就可領回辦理後事，同時也將追查失蹤老婦為何會陳屍在老梅的山區。而助人的土公仔經歷了一場託夢尋屍的事件感到意外，也對能幫老婦回家一事感到欣慰。



回到原文

更多鏡報報導

丟臉丟到日本！台旅客北海道訂車無聲放鳥 司機「雪中苦等2小時」...身分遭起底

急診連收2年輕男「腦中風」！他後頸痛洗澡後昏迷 護理師揭關鍵：別錯過黃金期

臉上痘痘1年不消 醫生「顯微鏡」一看：大批蟲蠕動！還會生小孩

兆元宴傍晚開席 黃仁勳再度號召台灣科技天團固樁