新北土城公安意外 21歲裝潢工「午休後找嘸人」 同事驚見倒臥一樓頭顱破裂亡

裝潢工人廖姓男子於新北市土城區一處建築工地上工時，疑似不慎失足，從高處墜落地面當場死亡。示意圖，廖瑞祥攝



新北市土城區金信街某集合住宅施工區域，今日發生一起工安意外，一名21歲廖姓男裝潢工人今日於工地上工，不過午休時間結束後仍未見人影，同事到處查看，赫然發現廖男倒臥在一樓地面，疑似是從高處墜落，嚇得趕緊通報警消到場。救護人員到場後，發現廖男頭顱破裂、已明顯死亡，後續將交由警方釐清案情。

據了解，傳出意外的工地是某公益設施新建工地，死亡的廖男為裝潢公司員工，今日上午他和同事至施工建築的13樓進行作業，不料午休後卻不見人影，同事隨即到處查看，探頭朝下張望時卻發現他疑似從高樓墜落，倒臥在一樓區域。眾人急忙下樓，不過死者已頭顱破裂，並且失去呼吸心跳，趕緊報警處理。

土城警方今日下午1時32分接獲民眾報案後，隨即趕抵現場，發現廖男頭顱破裂，已明顯死亡，且肢體嚴重變形，當下立即封鎖現場採證，並通報新北市勞檢處查處，目前初步排除他殺，推測應是不慎失足墜落，不過詳細原因仍待釐清。

