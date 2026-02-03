新北土城公寓驚魂！2天內1死7送醫…高大成：11歲女童睡夢中奪命是警訊

記者吳泊萱／台中報導

新北土城發生1家7口一氧化碳中毒案，案發前一天11歲長女在睡夢中離世，高大成認為兩案有關聯。（示意圖／資料照）

新北市土城區沿河路一棟公寓，今日（3日）凌晨4時許，發生一氧化碳中毒事件，造成該戶7人送醫，疑似是熱水器裝在陽台釀禍；由於同一住處，在昨日（2日）下午曾有一名11歲女童陷入昏睡叫不醒，送醫不治，目前警消正在釐清兩案是否有關連。法醫高大成則認為，女童死亡就是警訊，推測兩案都是一氧化碳中毒。

意外發生後，消防隊勘查事故住家後發現，住戶將RF室外型裝設於陽台，加上晾曬大量衣服，陽台窗戶又緊閉，懷疑可能是通風不良造成一氧化碳中毒。

高大成表示，台灣最常見的一氧化碳中毒，就是熱水器造成，合理懷疑前一天女童死亡就是警訊，推測可能是女童家屬沒有報警，或法醫還沒有相驗，如果法醫看了，就會知道是一氧化碳中毒，也許就能避免後續一家7口一氧化碳中毒事件。

高大成強調，熱水器不是放在室外就好，如果陽台有遮雨棚或晾曬衣物等遮蔽物，通風程度不好，一氧化碳仍有可能留在室內引發憾事。

高大成指出，一氧化碳中毒初期症狀會頭暈、頭痛、想吐，但因一氧化碳無色無味，一般人不會立刻察覺到異狀，若處於高濃度環境下，5分鐘內就可能致死，因為一氧化碳會與血紅素結合阻礙氧氣輸送，導致身體細胞缺氧而死亡。



