新北土城凌晨驚傳一氧化碳中毒！7人送醫治療 昨日才傳11歲女童猝死

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

新北市土城區延和路一處民宅今（3）日凌晨4時許，驚傳疑似一氧化碳中毒事件，造成7人送醫，軍意識清醒，不過同一地址於昨日下午才發生一名11歲女童失去生命跡象，送醫不治，詳細原因仍待進一步調查釐清。

新北市土城區延和路一處民宅今（3）日凌晨4時許，驚傳疑似一氧化碳中毒事件。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區延和路41巷一處住宅，疑因熱水器安裝在後陽台，通風不良，今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，現場7名患者，其中30多歲女子和10多歲女童因頭暈，送往板橋亞東醫院；另2大3小意識清醒，也預防性送往板橋亞東醫院觀察。

而據了解，昨日下午2時許，該地址才發生一名11女童被家人發現叫喚不醒，警消接獲報案趕赴現場時，發現女童已失去生命跡象，緊急送醫搶救2小時仍宣告不治。兩起案件是否有關聯，仍待警方及醫院進一步調查釐清。

