新北土城凌晨一氧化碳中毒！7住戶緊急送醫救治

即時中心／綜合報導

新北土城今（3）日凌晨發生民宅一氧化碳中毒事件，共造成7名住戶送醫，至於詳細情形仍有待相關單位進行調查。

新北市土城區延和路41巷內，在今日凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，共計7名患者。其中2名30餘歲與10餘歲的女性患者頭暈、意識清醒，送往板橋亞東醫院；另有2大（2女）3小（1男2女）皆意識清醒，預防性送往板橋亞東醫院。

至於為何會在凌晨4點多發生一氧化碳中毒，仍有待相關單位進行調查。

